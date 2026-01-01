Grifon ZXZ-300 студийный моноблок

Арт. NVF-2827

Grifon FTR-16 - дополнительный приемник к радиосинхронизатору Grifon FT-16.

Предназначен для приема радиосигнала от передатчика комплекта FT-16. Подходит для фотокамер с любым типом затвора, пригоден к использованию со всеми видами вспышек, имеющих беспроводной порт. Вспышки серий QT, Gemini GT и GS, DP и DS, а также для накамерных вспышек и радиосинхронизатора X1R для всех видов фотокамер.