Grifon ZXZ-300 студийный моноблок

- точный выходной сигнал, 30 шагов от 5,0 до 8,0 в 0,1 приращения яркости
- моделирующий свет, плавная регулировка мощности 150W
- надежная система беспроводного управления
- защита от предвспышки
- время перезарядки, с – 0,3–1
- автоматический сброс энергии
- надежная система контроля беспроводной мощности и запуска импульса
- цветовая температура 5600K±200K
Набор колес Fotokvant LSC-22 Wheel KIT для стойки. Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 22 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали, имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.