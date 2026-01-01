images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники

GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники

GreenBean
Артикул: NVF-9059

GreenBean VideoMaster 306 –черный видеоштатив для камеры с двухосевой жидкостной видеоголовой оснащенной отключаемым механизмом контрбаланса.

Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиевого сплава, максимальная высота – 1605 мм, в сложенном виде – 770 мм. Вес – 3,3 кг. Максимальная нагрузка – 5 кг.

Описание

Легкий видеоштатив, 3-секционные сдвоенные телескопические алюминиевые ноги обеспечивают компактность и малый вес. Зажимы надежно и быстро блокируют секции. Для усиления штатива используется верхняя растяжка, благодаря этому штатив можно использовать на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.). Концы штативных ног покрыты резиновыми опорами препятствующими скольжению. Для дополнительной устойчивости в одной из ног штатива находится подпружиненный трос с крюком для установки груза противовеса.

Съемная видеоголова изготовлена из алюминиевого сплава и крепится к штативу с помощью семидесятипяти миллиметровой чаши. Шаровая опора головы видеоштатива дает оператору возможность точно выставить горизонт, что очень важно для качественной видеосъемки.

Система жидкостного демпфирования по оси наклона и панорамирования создает необходимое усилие, предохраняющее от нежелательных рывков. Механизм контрбаланса обеспечивает возможность центровать угол наклона камеры и приводит голову в исходное горизонтальное положение. Система контрбаланса при необходимости отключается.

Быстросъемная скользящая площадка оборудована механизмом, предохраняющим камеру от случайного выскальзывания при ослаблении зажима. Для установки камеры в комплект входят винты 1/4" и 3/8". В основание головы встроен пузырьковый уровень, который поможет выставить камеру по горизонту.

Телескопическая рукоятка для панорамирования обеспечивает высокую точность ведения камеры и может быть установлена слева или справа от головки. Длина рукоятки регулируется в пределах 380-590 мм.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • максимальная высота, мм – 1605
  • минимальная высота, мм – 715
  • длина в сложенном виде, мм – 770
  • количество секций ног – 3
  • тип фиксации ног – быстрозажимной винт (1/2 оборота)
  • диаметр трубок ног, мм – 14/17,5
  • тип усиления штатива – верхняя растяжка (фиксированная длина распорок), крюк для груза
  • центральная колонна – нет
  • тип основания – полусфера 75 мм
  • система демпфирования по оси наклона – жидкостный картридж с фиксированным сопротивлением
  • система демпфирования по оси панорамирования – жидкостный картридж с фиксированным сопротивлением
  • система контрбаланса – отключаемая, с выбором исходного положения
  • тип головы – 2D/видео
  • угол наклона головы, град. – -65/+90
  • винт для установки камеры – 1/4", 3/8"
  • длина рукоятки, мм – 380-590
  • быстросъемная площадка – есть
  • размер площадки, мм – 42х105
  • диапазон перемещения площадки, мм – 66
  • пузырьковый уровень – на основании головы
  • материал штатива – алюминиевый сплав
  • материал головы – алюминиевый сплав
  • вес штатива с головой, кг – 3,3

Комплектация

  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306.
  • Чехол.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Арт. NVF-1677
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Наличие
в наличии 1-3 шт

Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.

Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.

1 390 ₽
В корзину
Fotokvant RLH-5-6090 софтбокс 60х90 см с 5 цоколями Е27
Fotokvant RLH-5-6090 софтбокс 60х90 см с 5 цоколями Е27
Fotokvant RLH-5-6090 софтбокс 60х90 см с 5 цоколями Е27
Арт. DAN-2748
Fotokvant RLH-5-6090 софтбокс 60х90 см с 5 цоколями Е27
Наличие
в наличии 4-10 шт

Софтбокс 60х90 с керамическими патронами для пяти ламп Е27 мощностью до 100 Вт

Прибор предназначен для использования с люминесцентными или светодиодными лампами Фотоквант. Устанавливается на стандартную стойку. Обращаем ваше внимание, что стойка в комплект не входит, ее следует приобрести отдельно. Вес - 1,75 кг.

2 610 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.