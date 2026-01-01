GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники

Описание

Легкий видеоштатив, 3-секционные сдвоенные телескопические алюминиевые ноги обеспечивают компактность и малый вес. Зажимы надежно и быстро блокируют секции. Для усиления штатива используется верхняя растяжка, благодаря этому штатив можно использовать на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.). Концы штативных ног покрыты резиновыми опорами препятствующими скольжению. Для дополнительной устойчивости в одной из ног штатива находится подпружиненный трос с крюком для установки груза противовеса.

Съемная видеоголова изготовлена из алюминиевого сплава и крепится к штативу с помощью семидесятипяти миллиметровой чаши. Шаровая опора головы видеоштатива дает оператору возможность точно выставить горизонт, что очень важно для качественной видеосъемки.

Система жидкостного демпфирования по оси наклона и панорамирования создает необходимое усилие, предохраняющее от нежелательных рывков. Механизм контрбаланса обеспечивает возможность центровать угол наклона камеры и приводит голову в исходное горизонтальное положение. Система контрбаланса при необходимости отключается.

Быстросъемная скользящая площадка оборудована механизмом, предохраняющим камеру от случайного выскальзывания при ослаблении зажима. Для установки камеры в комплект входят винты 1/4" и 3/8". В основание головы встроен пузырьковый уровень, который поможет выставить камеру по горизонту.

Телескопическая рукоятка для панорамирования обеспечивает высокую точность ведения камеры и может быть установлена слева или справа от головки. Длина рукоятки регулируется в пределах 380-590 мм.

Характеристики: