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Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой

Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой

Benro
Артикул: DAN-8079

Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой. Подходит для установки видеокамер, системных и зеркальных камер с обвесом. Идеально подходит для использования как на открытом воздухе, так и в студии. Максимальная допустимая нагрузка 8 кг. Широкий диапазон регулировок высоты 71,5 - 160 см.

Описание

 

Классический 3-х секционный и 2-х трубный штатив обеспечивает максимальную стабильность для видеокамер с установленным обвесом.

Штатив снабжен полусферой 75 мм.

Телескопическая средняя растяжка с фиксирующими рычагами позволяет точно установить углы ног, в том числе и в максимально широком положении.

Резиновые опоры ног штатива обеспечивают отличную устойчивость даже на скользкой поверхности. Опоры можно легко удалить, чтобы использовать двойные шипы на грунтовой поверхности.

Видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S8Pro для профессиональных видеокамер с установленным обвесом. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Выдерживает нагрузку до 8 кг. Восемь ступеней контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.

Benro S8Pro – голова, которую ждали профессиональные видеооператоры и кинематографисты.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.


Технические характеристики:

  • Материал - алюминий
  • Максимальная высота - 160см
  • Минимальная высота - 71,5 см
  • Длина в сложенном состоянии - 88см
  • Безопасная нагрузка - 8кг
  • Вес - 6,6кг.

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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