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-10 %
GreenBean SunLight PRO 100COB DMX светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 100COB DMX светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 100COB DMX светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 100COB DMX светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 100COB DMX светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 100COB DMX светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 100COB DMX светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 100COB DMX светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 100COB DMX светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 100COB DMX светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 100COB DMX светодиодный осветитель

GreenBean SunLight PRO 100COB DMX светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-5361

Cветодиодный осветитель GreenBean SunLight PRO 100COB DMX.

Cветодиодный осветитель с цветовой температурой 5600 К. Мощность - 100 Вт, CRI > 98. Имеет плавную регулировку яркости 1-100%, управление по DMX512, малошумный вентилятор, LCD дисплей с подсветкой, металлический байонет Bowens. В комплекте поставки рефлектор и пульт ДУ. Вес - 1,7 кг.



Описание

Осветитель может использоваться как источник основного, заполняющего или контрового света на съемочной площадке или сцене.

Светодиодная COB-матрица, выдает световой поток с постоянной цветовой температурой 5600 K и уровнем цветопередачи CRI> 98 при любой установленной мощности. Круглая светодиодная матрица формирует круглое, равномерно яркое световое пятно с четкими краями.

Два диммера с подсветкой, расположенные слева и справа на корпусе осветителя, предназначены для ручного управления и настройки. Правый диммер отвечает за установку мощности осветителя, а нажатие диммера в качестве кнопки помогает выбрать канал DMX. Левый диммер – за настройку и выбор номера ID радиоканала.

Пульт дистанционного управления с LCD-дисплеем (с подсветкой) включает и выключает осветитель, регулирует яркость в пределах от 1 до 100% с шагом 1%. Номер канала для управления при помощи пульта выбирается от 0 до 5. Для питания пульта ДУ используется две батареи формата ААА.

Технология управления по протоколу DMX-512, которую поддерживает светодиодный осветитель, позволяет выполнять различные световые сценарии во времени. На панели управления осветителя присутствует разъемы DMX RJ45 вход и выход, дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров.

Вентилятор, встроенный в прочный металлический корпус осветителя, служит для защиты от перегрева. Вентилятор работает практически бесшумно, благодаря чему осветитель можно использовать во время первичной записи звука при длительной видеосъемке или на сцене.

Осветитель оснащен металлическим байонетом Bowens, который подходит для большого количества различных светомодифицирующих насадок. В комплект входит стандартный рефлектор диаметром 185 мм параболической формы с фактурной серебристой внутренней поверхностью.

Прибор устанавливается на стойку со шпиготом 5/8" (в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна лиры. Угол наклона осветителя регулируется, положение надежно фиксируется при помощи двух ручек-фиксаторов с зубчатым зацеплением. В кронштейне предусмотрено крепление для зонта.

Характеристики:

  • мощность светодиода - 100 Вт
  • световой поток - 13000 Лм
  • индекс цветопередачи CRI - >98
  • цветовая температура - 5600 К
  • регулировка мощности светового потока - плавная, от 1 до 100 проц.
  • дистанционное управление - радио 2,4 ГГц (6 радиоканалов, 20 ID)
  • управление DMX - DMX512
  • электропитание - 85-265 В, 50 Гц
  • питание пульта ДУ - 2 батарея типа ААА
  • система охлаждения - активная, встроенный вентилятор
  • байонет - Bowens
  • диаметр рефлектора - 185 мм
  • крепление - 5/8"
  • крепление для зонта - есть
  • материал корпуса - алюминиевый сплав/пластик
  • материал кронштейна - сталь
  • размер осветителя с колпаком (без лиры) - 34х20х12 см
  • размер осветителя с рефлектором (без лиры) - 46х20х18,5 см
  • размер упаковки - 43,5х21,5х21 см
  • вес осветителя - 1,7 кг
  • вес в упаковке - 2,9 кг

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