Lowepro Flipside BP 300 AW III рюкзак для фото- видеооборудования серый
Артикул: OLE-2242

Рюкзак серого цвета подходит для беззеркальных систем с объективом 70–200 мм и 3–4 дополнительными объективами или вспышками. Доступ сзади, боковой доступ для смены объектива. Карманы под 13-дюймовый ноутбук, под 10-дюймовый планшет, под компактный штатив, в комплекте защитный всепогодный чехол. Оснащен нагрудной стяжкой и поддерживающим поясным ремнем.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры 31 х 22 х 46 см
  • Общий объем 17 л
  • Внутренний размер 26 х 12 х 39 см
  • Размер отсека под ноутбук 24 х 1 х 36 см
  • Размер отсека под планшет 22 х 1 х 31 см
  • Размер отсека для камеры 26 х 12 х 39 см
  • Вес 1,4 кг

Видео

Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Видеообзор &quot;Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280&quot;
Видеообзор "Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280"
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
