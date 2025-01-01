Lowepro Flipside BP 300 AW III рюкзак для фото- видеооборудования серый

Артикул: OLE-2242

Рюкзак серого цвета подходит для беззеркальных систем с объективом 70–200 мм и 3–4 дополнительными объективами или вспышками. Доступ сзади, боковой доступ для смены объектива. Карманы под 13-дюймовый ноутбук, под 10-дюймовый планшет, под компактный штатив, в комплекте защитный всепогодный чехол. Оснащен нагрудной стяжкой и поддерживающим поясным ремнем.