Grifon URN-T 162 TWB зонт белый на отражение и просвет со съемным куполом диаметр 125 см

Арт. DAN-0303

Kupo 055 Handy Stand – легкая алюминиевая стойка для осветительного оборудования.

Высота может меняться в зависимости от потребностей фотографа в диапазоне от 49 до 227 см. Максимально допустимая нагрузка – 2,5 кг. Длина стойки в сложенном виде – 49 см, а вес всего 1,1 кг, что делает ее крайне простой в транспортировке.