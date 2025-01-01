Grifon URN-T 162 TWB зонт белый на отражение и просвет со съемным куполом диаметр 125 см

Москва
Grifon Grifon URN-T 162 TWB – зонт белый на отражение и просвет со съемной двойной поверхностью (черный сверху, белый снизу). Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.
Диаметр 125 см. Длина дуги по куполу 162 см.
Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Falcon Eyes RF-AC425 – радиосинхронизатор предназначен для удаленного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании добавочных приемников RF-AC425R) по радиоканалу. Рабочая частота – 433 МГц, радиус действия – до 30 метров.
Kupo 055 Handy Stand – легкая алюминиевая стойка для осветительного оборудования.
Высота может меняться в зависимости от потребностей фотографа в диапазоне от 49 до 227 см. Максимально допустимая нагрузка – 2,5 кг. Длина стойки в сложенном виде – 49 см, а вес всего 1,1 кг, что делает ее крайне простой в транспортировке.
Grifon адаптер - переходное кольцо для Elinchrom.
Переходное кольцо 152 мм для установки софтбоксов на осветительные приборы с байонетом Elinchrom.
Стандартный рефлектор Fotokvant RF-21EL, с байонетом Elinchrom.
Стандартный рефлектор диаметром 21 см обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания (50 градусов). Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Байонет Elinchrom. Вес - 400 г.
