Godox FL150R гибкий светодиодный осветитель

Гибкие светодиодные светильники, предназначенные для освещения репортажей, кинопроизводства, видеосъемки за пределами студии, съемки натюрмортов, портретов и множества других задач. Они производят высококачественный свет с регулируемой яркостью и обеспечивают легкое переключение цветовой температуры от 3300 К (лампа накаливания) до 5600 К (дневной свет).
Имеется возможность управления с помощью беспроводного пульта дистанционного управления и мобильного приложения. Прилагаемый пульт ДУ работает на частоте 433 МГц и позволяет использовать 6 каналов и 16 групп.
Для работы через смартфон потребуется мобильное приложение GodoxPhoto которое можно найти в магазинах App Store (Apple) и Play Market (Android).
Для быстрой и легкой установки используется складной держатель X-mount (в комплекте), а для удобства транспортировки и хранения осветитель поставляется в удобной фирменной сумке.
Характеристики:
- мощность - 150 Вт
- цветовая температура - 3300–5600 (±200 K)
- освещенность (1м) - <4300 лк
- индекс TLCI - ≥98
- индекс CRI - ≥96
- Диапазон регулировки яркости - 10-100 проц.
- количество каналов - 16
- количество групп - 6 (A, B, C, D, E, F)
- дистанция работы пульта - <30 м
- дистанция работы через Bluetooth - <50 м
- выходной разъем - 4 pin
- размер - 30х120 см
- вес - 4,37 кг