Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый

Описание

Регулируемая мощность от 0 до 100% и 8 предустановленных светодинамических эффектов помогут создать необходимое освещение на съемочной площадке и в фотостудии.

SZ200Bi оснащен 8 предустановленными динамическими световыми эффектами с настраиваемой скоростью воспроизведения, такими как вспышка, молния, разбитая лампочка, телевизор, свеча, огонь, фейерверк и сигнал SOS.

Благодаря высоким показателям индекса CRI и TLCI, SZ200Bi обеспечивает яркий естественный свет и точную цветопередачу во всем диапазоне цветовых температур от 2800К до 6500К.



Характеристики: