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-10 %
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый

Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый

Godox
Артикул: DAN-7500

Godox SZ200Bi - это источник постоянного света с фокусируемым лучом, регулируемой цветовой температурой и высоким индексом цветопередачи.

Мощность - 200Вт. Диапазон регулировки цветовой температуры - от 2800K до 6500K. Расстояние беспроводного управления - 50 м.

Описание

Регулируемая мощность от 0 до 100% и 8 предустановленных светодинамических эффектов помогут создать необходимое освещение на съемочной площадке и в фотостудии.
SZ200Bi оснащен 8 предустановленными динамическими световыми эффектами с настраиваемой скоростью воспроизведения, такими как вспышка, молния, разбитая лампочка, телевизор, свеча, огонь, фейерверк и сигнал SOS.
Благодаря высоким показателям индекса CRI и TLCI, SZ200Bi обеспечивает яркий естественный свет и точную цветопередачу во всем диапазоне цветовых температур от 2800К до 6500К.

Характеристики:

  • Мощность: 200Вт
  • Каналы: 32
  • Диапазон регулировки цветовой температуры: 2800K~6500K
  • Диапазон регулировки яркости: 0%~100%
  • CRI: ≈97
  • Режимы работы: Режим Bi-color/ Режим спецэффектов
  • Расстояние беспроводного управления: 50 м
  • Тип дисплея: цветной ЖК-экран
  • Размер: 336×198.6×165 мм
  • Вес: 2.54 кг

Комплектация

  • Осветитель — 1 шт
  • Кабель питания — 1 шт
  • Матовый рассеиватель — 1 шт
  • Защитная крышка-колпак — 1 шт
  • Адаптер питания — 1 шт
  • Отражатель (рефлектор) — 1 шт
  • Основание с ремнем — 1 шт
  • Инструкция — 1 шт

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