Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый

Регулируемая мощность от 0 до 100% и 8 предустановленных светодинамических эффектов помогут создать необходимое освещение на съемочной площадке и в фотостудии.
SZ200Bi оснащен 8 предустановленными динамическими световыми эффектами с настраиваемой скоростью воспроизведения, такими как вспышка, молния, разбитая лампочка, телевизор, свеча, огонь, фейерверк и сигнал SOS.
Благодаря высоким показателям индекса CRI и TLCI, SZ200Bi обеспечивает яркий естественный свет и точную цветопередачу во всем диапазоне цветовых температур от 2800К до 6500К.
Характеристики:
- Мощность: 200Вт
- Каналы: 32
- Диапазон регулировки цветовой температуры: 2800K~6500K
- Диапазон регулировки яркости: 0%~100%
- CRI: ≈97
- Режимы работы: Режим Bi-color/ Режим спецэффектов
- Расстояние беспроводного управления: 50 м
- Тип дисплея: цветной ЖК-экран
- Размер: 336×198.6×165 мм
- Вес: 2.54 кг