Kupo KCP-607 Super Viser Clamp держатель-зажим

Описание

Крепления Super Viser состоит из корпуса из литого алюминия, делающего его прочным и легким по весу. Подвижные захваты разработаны для установки на трубки или планки до 101мм.

Вес- 680 г.

Общая длина-360мм.

Резьба-235мм.