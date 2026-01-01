Kupo KCP-607 Super Viser Clamp держатель-зажим

Крепления Super Viser состоит из корпуса из литого алюминия, делающего его прочным и легким по весу. Подвижные захваты разработаны для установки на трубки или планки до 101мм.
Вес- 680 г.
Общая длина-360мм.
Резьба-235мм.
KUPO Super Viser (KCP601) – крепление-зажим Маттеллини 9" 23 см. Предназначен для монтажа на трубах или плоских поверхностях. Для установки студийного оборудования предусмотрена втулка-адаптер 5/8" (16 мм). Изготовлен из литого алюминия. Максимально допустимая нагрузка 30 кг. Вес - 0,8 кг.