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Kupo KCP-607 Super Viser Clamp держатель-зажим

Kupo KCP-607 Super Viser Clamp держатель-зажим

Kupo
Артикул: DAN-8952

Kupo KCP-607 Super Viser Clam- это предельно прочный и универсальный зажим. Инновационный дизайн, характеризующийся наличием желобков, расположенных по всей длине основного болта, препятствует свободному вращению захватов зажима по центральному болту, обеспечивая точность фиксации, поэтому вы легко сможете установить зажим одной рукой.

Описание

Крепления Super Viser состоит из корпуса из литого алюминия, делающего его прочным и легким по весу. Подвижные захваты разработаны для установки на трубки или планки до 101мм.
Вес- 680 г.
Общая длина-360мм.
Резьба-235мм.

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