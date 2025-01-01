Kupo KCP601 Super Viser крепление 9" зажим Matthellini

FST RD051 – Мульти-отражатель 5 в 1. Модель имеет размеры 120х180 см и может использоваться в пяти вариантах: белый, черный, серебристый, серебристо-золотистый и на просвет.
KUPO Super Viser (KCP601) – крепление-зажим 9".
Предназначен для монтажа на трубах или плоских поверхностях. Для установки студийного оборудования предусмотрена втулка-адаптер 5/8" (16 мм). Изготовлен из литого алюминия. Максимально допустимая нагрузка 30 кг. Вес - 0,8 кг.
Kupo KS-025 Hex Camera stud 3/8 – шпилька, на одной стороне которой шестигранный адаптер 16 мм для установки в Kupo Convi или Super Viser Clamp, на другой стороне – круглый адаптер 5/8 дюйма (16 мм) с внешней резьбой 3/8 дюйма. Материал – латунь.
Kupo Baby Side Arm KCP-808 – кронштейн для бокового крепления осветительного оборудования, длина – 380 мм, с одной стороны крепление с величиной захвата 40-52 мм, с другой стороны двойной штифт, материал – алюминий.
Phottix BH-Mini – предназначен для крепления различных аксессуаров на зеркальный фотоаппарат. Держатель выполнен из алюминия и имеет винт для установки фотоаксессуаров и крепление для горячего башмака. Максимальная нагрузка 1,5 кг. Вес 162 гр. Высота 98 мм, диаметр 32 мм.
FST iPad Stand 02 – универсальная подставка-держатель для Ipad, Ipad 2 и т.д.
Изготовлен из АВС-пластика и силикона. Имеет регулируемый угол наклона от 30 до 90 градусов. Вес - 280 грамм.
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм.
Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.
Fotokvant MAC-03 - зажим микрофона для установки на стойку с резьбой 3/8 дюйма и 5/8 дюйма.
Зажим-держатель подходит для всех стандартных микрофонов. Раскрывается до 5 см. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.
Kupo KCP602 3" SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.
Зажим изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 101 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.
