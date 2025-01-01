images
Kupo KCP601 Super Viser крепление 9" зажим Matthellini

Kupo KCP601 Super Viser крепление 9" зажим Matthellini

Kupo
Артикул: OLE-1194

KUPO Super Viser (KCP601) – крепление-зажим 9".

Предназначен для монтажа на трубах или плоских поверхностях. Для установки студийного оборудования предусмотрена втулка-адаптер 5/8" (16 мм). Изготовлен из литого алюминия. Максимально допустимая нагрузка 30 кг. Вес - 0,8 кг.

Описание

Kupo KCP601 Super Viser крепление 9" зажим Matthellini

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 120x180 см
Арт. DAN-0178
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 120x180 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST RD051 – Мульти-отражатель 5 в 1. Модель имеет размеры 120х180 см и может использоваться в пяти вариантах: белый, черный, серебристый, серебристо-золотистый и на просвет.

4 200 ₽
В корзину
Kupo KS-025 Hex Camera stud 3/8&quot;–16 шестигранный штифт для камеры 3/8 дюйма–16
Арт. OLE-0694
Kupo KS-025 Hex Camera stud 3/8"–16 шестигранный штифт для камеры 3/8 дюйма–16
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KS-025 Hex Camera stud 3/8 – шпилька, на одной стороне которой шестигранный адаптер 16 мм для установки в Kupo Convi или Super Viser Clamp, на другой стороне – круглый адаптер 5/8 дюйма (16 мм) с внешней резьбой 3/8 дюйма. Материал – латунь.

560 ₽
В корзину
Kupo Baby Side Arm KCP-808 кронштейн для боковой установки
Арт. DAN-0106
Kupo Baby Side Arm KCP-808 кронштейн для боковой установки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Kupo Baby Side Arm KCP-808 – кронштейн для бокового крепления осветительного оборудования, длина – 380 мм, с одной стороны крепление с величиной захвата 40-52 мм, с другой стороны двойной штифт, материал – алюминий.

7 280 ₽
В корзину
Phottix 75295 BH-Mini держатель с шаровой головкой
Phottix 75295 BH-Mini держатель с шаровой головкой
Phottix 75295 BH-Mini держатель с шаровой головкой
Арт. NVF-2785
Phottix 75295 BH-Mini держатель с шаровой головкой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix BH-Mini – предназначен для крепления различных аксессуаров на зеркальный фотоаппарат. Держатель выполнен из алюминия и имеет винт для установки фотоаксессуаров и крепление для горячего башмака. Максимальная нагрузка 1,5 кг. Вес 162 гр. Высота 98 мм, диаметр 32 мм. 

2 590 ₽
В корзину
FST iPad Stand 02 универсальная подставка-держатель
FST iPad Stand 02 универсальная подставка-держатель
Арт. NVF-7743
FST iPad Stand 02 универсальная подставка-держатель
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST iPad Stand 02 – универсальная подставка-держатель для Ipad, Ipad 2 и т.д.

Изготовлен из АВС-пластика и силикона. Имеет регулируемый угол наклона от 30 до 90 градусов. Вес - 280 грамм.

400 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Арт. NVF-8535
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм.

Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4.  Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.

-5 %1 150 ₽
1 090 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Арт. NVF-9314
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant MAC-03 - зажим микрофона для установки на стойку с резьбой 3/8 дюйма и 5/8 дюйма.

Зажим-держатель подходит для всех стандартных микрофонов. Раскрывается до 5 см. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.

450 ₽
В корзину
Kupo KCP602 3&quot; SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW держатель-зажим
Арт. NVF-9481
Kupo KCP602 3" SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW держатель-зажим
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Kupo KCP602 3" SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.

Зажим изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 101 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.

6 110 ₽
В корзину

Видео

Селфи на закате
Селфи на закате
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера