Kupo KCP601 Super Viser крепление 9" зажим Matthellini

Арт. OLE-0694

Kupo KS-025 Hex Camera stud 3/8 – шпилька, на одной стороне которой шестигранный адаптер 16 мм для установки в Kupo Convi или Super Viser Clamp, на другой стороне – круглый адаптер 5/8 дюйма (16 мм) с внешней резьбой 3/8 дюйма. Материал – латунь.