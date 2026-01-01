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Kupo CS30MB 30” C Stand Black си-стенд со скользящей ногой
Kupo CS30MB 30” C Stand Black си-стенд со скользящей ногой
Kupo CS30MB 30” C Stand Black си-стенд со скользящей ногой
Kupo CS30MB 30” C Stand Black си-стенд со скользящей ногой

Kupo CS30MB 30” C Stand Black си-стенд со скользящей ногой

Kupo
Артикул: OLE-0679

Kupo CS-30MB 30” C Stand Black – стойка из хромированной черной стали с низким основанием. Предназначена для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота – 253 см. Диаметр основания – 95 см.

Описание

Kupo CS30MB – профессиональная C-стойка со скользящей ногой

Стойка Kupo CS30MB – это профессиональная C-стойка с низким основанием, предназначенная для надежной установки студийного оборудования весом до 10 кг. Модель изготовлена из хромированной стали с черным покрытием и оснащена одной скользящей ногой для устойчивости на неровных поверхностях.

Стойка имеет три секции, что позволяет регулировать рабочую высоту от 129 до 253 см. Диаметр основания в разложенном виде составляет 95 см, что обеспечивает высокую устойчивость при работе с тяжелым оборудованием. В сложенном виде длина стойки равна 125 см, что делает ее удобной для транспортировки и хранения.

Вес конструкции составляет 7.45 кг, а максимальная нагрузка достигает 10 кг. Стойка подходит для установки студийных вспышек, моноблоков, софтбоксов, отражателей и другого оборудования, необходимого в профессиональных фото- и видеостудиях.

Назначение и применение

  • Установка студийных вспышек и моноблоков.
  • Крепление софтбоксов, октобоксов, отражателей и флагов.
  • Размещение фонов, задников и декораций.
  • Использование в профессиональных фото- и видеостудиях.
  • Работа в полевых условиях на неровных поверхностях.

Ключевые особенности

  • Максимальная высота: 253 см.
  • Минимальная высота: 129 см.
  • Максимальная нагрузка: до 10 кг.
  • Материал: сталь с черным покрытием.
  • Три секции для регулировки высоты.
  • Одна скользящая нога для устойчивости.
  • Диаметр основания: 95 см.
  • Длина в сложенном виде: 125 см.
  • Вес: 7.45 кг.

Технические характеристики

  • Тип: Стойка C-Stand.
  • Бренд: Kupo.
  • Модель: CS30MB.
  • Максимальная высота: 253 см.
  • Минимальная высота: 129 см.
  • Максимальная нагрузка: 10 кг.
  • Материал: Сталь.
  • Цвет: Черный.
  • Диаметр основания: 95 см.
  • Длина в сложенном виде: 125 см.
  • Вес: 7.45 кг.

Как использовать стойку

  1. Разложите ноги стойки на ровной или слегка неровной поверхности. Используйте скользящую ногу для адаптации.
  2. Установите центральную колонну в треногу и зафиксируйте ее.
  3. Отрегулируйте высоту стойки, выдвигая секции колонны, и закрепите их фиксаторами.
  4. Установите оборудование на крепление и зафиксируйте его.
  5. Для транспортировки сложите стойку, сняв оборудование и разобрав секции колонны.

Преимущества использования

  • Высокая надежность и устойчивость благодаря стальной конструкции и большому основанию.
  • Широкий диапазон рабочей высоты для гибкой настройки света.
  • Высокая грузоподъемность до 10 кг для работы с профессиональным оборудованием.
  • Универсальность: возможность использования на неровных поверхностях.
  • Удобство транспортировки и хранения благодаря компактным размерам в сложенном виде.

Уход и хранение

  • Храните стойку в сухом месте, защищенном от влаги.
  • Для очистки корпуса используйте мягкую сухую ткань.
  • Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
  • Регулярно проверяйте надежность фиксаторов и состояние резьбовых соединений.
  • Избегайте падений и сильных ударов, которые могут повредить конструкцию.

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