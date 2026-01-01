Kupo CS30MB 30” C Stand Black си-стенд со скользящей ногой

Kupo CS30MB – профессиональная C-стойка со скользящей ногой
Стойка Kupo CS30MB – это профессиональная C-стойка с низким основанием, предназначенная для надежной установки студийного оборудования весом до 10 кг. Модель изготовлена из хромированной стали с черным покрытием и оснащена одной скользящей ногой для устойчивости на неровных поверхностях.
Стойка имеет три секции, что позволяет регулировать рабочую высоту от 129 до 253 см. Диаметр основания в разложенном виде составляет 95 см, что обеспечивает высокую устойчивость при работе с тяжелым оборудованием. В сложенном виде длина стойки равна 125 см, что делает ее удобной для транспортировки и хранения.
Вес конструкции составляет 7.45 кг, а максимальная нагрузка достигает 10 кг. Стойка подходит для установки студийных вспышек, моноблоков, софтбоксов, отражателей и другого оборудования, необходимого в профессиональных фото- и видеостудиях.
Назначение и применение
- Установка студийных вспышек и моноблоков.
- Крепление софтбоксов, октобоксов, отражателей и флагов.
- Размещение фонов, задников и декораций.
- Использование в профессиональных фото- и видеостудиях.
- Работа в полевых условиях на неровных поверхностях.
Ключевые особенности
- Максимальная высота: 253 см.
- Минимальная высота: 129 см.
- Максимальная нагрузка: до 10 кг.
- Материал: сталь с черным покрытием.
- Три секции для регулировки высоты.
- Одна скользящая нога для устойчивости.
- Диаметр основания: 95 см.
- Длина в сложенном виде: 125 см.
- Вес: 7.45 кг.
Технические характеристики
- Тип: Стойка C-Stand.
- Бренд: Kupo.
- Модель: CS30MB.
- Максимальная высота: 253 см.
- Минимальная высота: 129 см.
- Максимальная нагрузка: 10 кг.
- Материал: Сталь.
- Цвет: Черный.
- Диаметр основания: 95 см.
- Длина в сложенном виде: 125 см.
- Вес: 7.45 кг.
Как использовать стойку
- Разложите ноги стойки на ровной или слегка неровной поверхности. Используйте скользящую ногу для адаптации.
- Установите центральную колонну в треногу и зафиксируйте ее.
- Отрегулируйте высоту стойки, выдвигая секции колонны, и закрепите их фиксаторами.
- Установите оборудование на крепление и зафиксируйте его.
- Для транспортировки сложите стойку, сняв оборудование и разобрав секции колонны.
Преимущества использования
- Высокая надежность и устойчивость благодаря стальной конструкции и большому основанию.
- Широкий диапазон рабочей высоты для гибкой настройки света.
- Высокая грузоподъемность до 10 кг для работы с профессиональным оборудованием.
- Универсальность: возможность использования на неровных поверхностях.
- Удобство транспортировки и хранения благодаря компактным размерам в сложенном виде.
Уход и хранение
- Храните стойку в сухом месте, защищенном от влаги.
- Для очистки корпуса используйте мягкую сухую ткань.
- Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
- Регулярно проверяйте надежность фиксаторов и состояние резьбовых соединений.
- Избегайте падений и сильных ударов, которые могут повредить конструкцию.