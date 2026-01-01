Kupo CS30MB 30” C Stand Black си-стенд со скользящей ногой

Описание

Kupo CS30MB – профессиональная C-стойка со скользящей ногой

Стойка Kupo CS30MB – это профессиональная C-стойка с низким основанием, предназначенная для надежной установки студийного оборудования весом до 10 кг. Модель изготовлена из хромированной стали с черным покрытием и оснащена одной скользящей ногой для устойчивости на неровных поверхностях.

Стойка имеет три секции, что позволяет регулировать рабочую высоту от 129 до 253 см. Диаметр основания в разложенном виде составляет 95 см, что обеспечивает высокую устойчивость при работе с тяжелым оборудованием. В сложенном виде длина стойки равна 125 см, что делает ее удобной для транспортировки и хранения.

Вес конструкции составляет 7.45 кг, а максимальная нагрузка достигает 10 кг. Стойка подходит для установки студийных вспышек, моноблоков, софтбоксов, отражателей и другого оборудования, необходимого в профессиональных фото- и видеостудиях.

Назначение и применение

Установка студийных вспышек и моноблоков.

Крепление софтбоксов, октобоксов, отражателей и флагов.

Размещение фонов, задников и декораций.

Использование в профессиональных фото- и видеостудиях.

Работа в полевых условиях на неровных поверхностях.

Ключевые особенности

Максимальная высота: 253 см.

Минимальная высота: 129 см.

Максимальная нагрузка: до 10 кг.

Материал: сталь с черным покрытием.

Три секции для регулировки высоты.

Одна скользящая нога для устойчивости.

Диаметр основания: 95 см.

Длина в сложенном виде: 125 см.

Вес: 7.45 кг.

Технические характеристики

Тип: Стойка C-Stand.

Бренд: Kupo.

Модель: CS30MB.

Максимальная высота: 253 см.

Минимальная высота: 129 см.

Максимальная нагрузка: 10 кг.

Материал: Сталь.

Цвет: Черный.

Диаметр основания: 95 см.

Длина в сложенном виде: 125 см.

Вес: 7.45 кг.

Как использовать стойку

Разложите ноги стойки на ровной или слегка неровной поверхности. Используйте скользящую ногу для адаптации. Установите центральную колонну в треногу и зафиксируйте ее. Отрегулируйте высоту стойки, выдвигая секции колонны, и закрепите их фиксаторами. Установите оборудование на крепление и зафиксируйте его. Для транспортировки сложите стойку, сняв оборудование и разобрав секции колонны.

Преимущества использования

Высокая надежность и устойчивость благодаря стальной конструкции и большому основанию.

Широкий диапазон рабочей высоты для гибкой настройки света.

Высокая грузоподъемность до 10 кг для работы с профессиональным оборудованием.

Универсальность: возможность использования на неровных поверхностях.

Удобство транспортировки и хранения благодаря компактным размерам в сложенном виде.

Уход и хранение