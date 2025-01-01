images
images
images
images
images
Savage (74-12) Smoke Gray фон бумажный 2,7x11 м дымчато-серый
Savage (74-12) Smoke Gray фон бумажный 2,7x11 м дымчато-серый
Savage (74-12) Smoke Gray фон бумажный 2,7x11 м дымчато-серый
Savage (74-12) Smoke Gray фон бумажный 2,7x11 м дымчато-серый
Savage (74-12) Smoke Gray фон бумажный 2,7x11 м дымчато-серый

Savage (74-12) Smoke Gray фон бумажный 2,7x11 м дымчато-серый

Savage
Артикул: FTR-744

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Вес фона на рулон в упаковке - 6 кг.

Производство - США.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Savage (50-12) White бумажный фон 2,72x11 м теплый белый
Savage (50-12) White бумажный фон 2,72x11 м теплый белый
Savage (50-12) White бумажный фон 2,72x11 м теплый белый
Арт. NVF-3103
Savage (50-12) White бумажный фон 2,72x11 м теплый белый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.

9 790 ₽
В корзину
Fotokvant BN-2711 White нетканый фон 2,75х11 м белый
Fotokvant BN-2711 White нетканый фон 2,75х11 м белый
Fotokvant BN-2711 White нетканый фон 2,75х11 м белый
Арт. NVF-1561
Fotokvant BN-2711 White нетканый фон 2,75х11 м белый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-2711. Размер 2,75х11 м. Цвет белый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 4,2 кг.

3 590 ₽
В корзину
Chris James 789 Blood Red фолиевый фильтр насыщенный красный
Арт. FTR-513
Chris James 789 Blood Red фолиевый фильтр насыщенный красный
Временно нет в наличии

Фолиевый фильтр Blood Red 789 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1,2%, поглощение 1,92%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 158 Deep Orange фолиевый фильтр темно-оранжевый
Арт. FTR-529
Chris James 158 Deep Orange фолиевый фильтр темно-оранжевый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Deep Orange 158 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 29,9%, поглощение 0,52%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Арт. DAN-7920
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Держатель VaKo Roll Holder-7 для хранения рулонных фонов.

Держатель-подставка для семи рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 980х137 мм. Вес - 3,4 кг.

8 190 ₽
В корзину

Видео

Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Что надеть на собеседование в модельное агентство или на кастинг
Что надеть на собеседование в модельное агентство или на кастинг
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера