Fotokvant LED-2 KIT светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К со стойкой

Комплект подойдет, в первую очередь, для съемки видеоблогов, портретной съемки, а также предметной и фуд-фотографии.
Осветитель имеет цветовую температуру 3000-6500 К и может работать как от сети через адаптер (в комплекте), так и от двух аккумуляторов Sony NP-F550, F770, F970 (приобретаются отдельно).
Стойка легкая трехколенная оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный.
Характеристики стойки:
- диаметры труб - 20-23-27 мм
- количество секций - 3
- стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
- вес - 1,2 кг
- максимальная нагрузка - 5 кг