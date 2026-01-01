Fotokvant LED-2 KIT светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К со стойкой

Описание

Комплект подойдет, в первую очередь, для съемки видеоблогов, портретной съемки, а также предметной и фуд-фотографии.

Осветитель имеет цветовую температуру 3000-6500 К и может работать как от сети через адаптер (в комплекте), так и от двух аккумуляторов Sony NP-F550, F770, F970 (приобретаются отдельно).

Стойка легкая трехколенная оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный.



Характеристики стойки: