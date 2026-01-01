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Fotokvant LED-2 KIT светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К со стойкой
Fotokvant LED-2 KIT светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К со стойкой
Fotokvant LED-2 KIT светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К со стойкой
Fotokvant LED-2 KIT светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К со стойкой
Fotokvant LED-2 KIT светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К со стойкой
Fotokvant LED-2 KIT светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К со стойкой
Fotokvant LED-2 KIT светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К со стойкой
Fotokvant LED-2 KIT светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К со стойкой
Fotokvant LED-2 KIT светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К со стойкой
Fotokvant LED-2 KIT светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К со стойкой

Fotokvant LED-2 KIT светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К со стойкой

Fotokvant
Артикул: DAN-4123

Комплект Fotokvant LED-2 KIT - светодиодный осветитель со стойкой.

Комплект студийного света, состоящий из светодиодного осветителя Fotokvant LED-2 и стойки Fotokvant LS-2100


Описание

Комплект подойдет, в первую очередь, для съемки видеоблогов, портретной съемки, а также предметной и фуд-фотографии.

Осветитель имеет цветовую температуру 3000-6500 К и может работать как от сети через адаптер (в комплекте), так и от двух аккумуляторов Sony NP-F550, F770, F970 (приобретаются отдельно).

Стойка легкая трехколенная оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный.

Характеристики стойки:

  • диаметры труб - 20-23-27 мм
  • количество секций - 3
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес - 1,2 кг
  • максимальная нагрузка - 5 кг

Комплектация

  • Осветитель двойной с регулировкой цветовой температуры.
  • Гибкий держатель для телефона.
  • Адаптер питания от сети.
  • Легкая стойка 210 см.

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