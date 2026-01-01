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Fotokvant LED-2 светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К
Fotokvant LED-2 светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К
Fotokvant LED-2 светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К
Fotokvant LED-2 светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К
Fotokvant LED-2 светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К
Fotokvant LED-2 светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К
Fotokvant LED-2 светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К
Fotokvant LED-2 светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К

Fotokvant LED-2 светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К

Fotokvant
Артикул: DAN-3943

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-2.

Осветитель незаменим для съемки видеоблогов, портретной съемки, а также предметной и фуд-фотографии. Цветовая температура 3000-6500 К. Мощность 50 W. Яркость светодиодов 1500 Лм. Осветитель оснащен разъемом USB. Вес комплекта - 2,0 кг; вес осветителя 1,2 кг.

Описание

Уникальный светодиодный прибор. Состоит из двух гибких штанг с максимальным разведением 60 см и креплением для смартфона.

Осветители поворачиваются и могут быть выставлены под углом к объекту съемки. Цветовая температура - от 3000 до 6500К регулируется димером, расположенным на панели. Там же, на панели, имеется цифровой индикатор, показывающий текущее значение световой температуры.

Питание осуществляется от сети (адаптер в комплекте) или от двух аккумуляторов типа Sony NP-F550/F770/F970 или аналогов (приобретаются отдельно).

Обратите внимание, что осветитель может быть смонтирован только на стойку, так как не имеет резьбы. Для того чтобы укрепить его на штатив, потребуется переходник, типа Fotokvant FLH-04, который можно приобрести отдельно.

Осветитель идеально подойдет для съемки видеоблогов, портретной съемки, а также предметной и фуд-фотографии.

Характеристики:

  • Цветовая температура - 3000-6500 К
  • Мощность - 50 Вт
  • CRI - 95+
  • TLCI - 91
  • Яркость - 1500 Лм
  • Вес комплекта - 2,0 кг
  • Вес осветителя - 1,2 кг. 

Комплектация

  • Осветитель двойной с регулировкой цветовой температуры.
  • Гибкий держатель для телефона.
  • Адаптер питания от сети.

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