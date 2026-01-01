Fotokvant LED-2 светодиодный осветитель цветовая температура 3000-6500К

Описание

Уникальный светодиодный прибор. Состоит из двух гибких штанг с максимальным разведением 60 см и креплением для смартфона.

Осветители поворачиваются и могут быть выставлены под углом к объекту съемки. Цветовая температура - от 3000 до 6500К регулируется димером, расположенным на панели. Там же, на панели, имеется цифровой индикатор, показывающий текущее значение световой температуры.

Питание осуществляется от сети (адаптер в комплекте) или от двух аккумуляторов типа Sony NP-F550/F770/F970 или аналогов (приобретаются отдельно).

Обратите внимание, что осветитель может быть смонтирован только на стойку, так как не имеет резьбы. Для того чтобы укрепить его на штатив, потребуется переходник, типа Fotokvant FLH-04, который можно приобрести отдельно.

Осветитель идеально подойдет для съемки видеоблогов, портретной съемки, а также предметной и фуд-фотографии.



Характеристики: