YongNuo YN568EXIII N Speedlite вспышка для Nikon

Описание

При использовании вне камеры вспышка поддерживает беспроводной TTL-режим Nikon и Canon. В режиме ведомой вспышки может принимать сигналы от Canon 580EX II, Canon 7D/60D/600D, Nikon SB-910/900/800/700, трансмиттера ST-E2.

Она может работать ведомой вспышкой, управляться по световому импульсу и сама его передавать на ведомые вспышки, которые должны поддерживать Slave-режим (ведомые вспышки, например, Canon 430 EXII, Yongnuo YN 565EX, Yongnuo YN 510EX, Yongnuo YN 500EX и др.).

Одним из отличий от предыдущих версий этой вспышки является возможность обновлять программное обеспечение с помощью компьютера и порта micro-USB и отображение индикатора заряда аккумуляторов на экране.

Вспышка получила новую систему подсветки фокуса, которая помогает лучше фокусироваться в темноте.

Характеристики: