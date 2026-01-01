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YongNuo YN568EXIII N Speedlite вспышка для Nikon
YongNuo YN568EXIII N Speedlite вспышка для Nikon
YongNuo YN568EXIII N Speedlite вспышка для Nikon
YongNuo YN568EXIII N Speedlite вспышка для Nikon

YongNuo YN568EXIII N Speedlite вспышка для Nikon

Yongnuo
Артикул: NVF-9784

YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Nikon.

Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.

Описание

При использовании вне камеры вспышка поддерживает беспроводной TTL-режим Nikon и Canon. В режиме ведомой вспышки может принимать сигналы от Canon 580EX II, Canon 7D/60D/600D, Nikon SB-910/900/800/700, трансмиттера ST-E2.

Она может работать ведомой вспышкой, управляться по световому импульсу и сама его передавать на ведомые вспышки, которые должны поддерживать Slave-режим (ведомые вспышки, например, Canon 430 EXII, Yongnuo YN 565EX, Yongnuo YN 510EX, Yongnuo YN 500EX и др.).

Одним из отличий от предыдущих версий этой вспышки является возможность обновлять программное обеспечение с помощью компьютера и порта micro-USB и отображение индикатора заряда аккумуляторов на экране.

Вспышка получила новую систему подсветки фокуса, которая помогает лучше фокусироваться в темноте.

Характеристики:

  • максимальное ведущее число - 58 (ISO 100, 105 мм)
  • зум-рефлектора, мм - 24 - 105
  • регулировка мощности - 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 (шаг 1/3 EV)
  • вертикальный угол вращения, град. - 97 (вниз до -7, вверх - 90)
  • источники питания - 4 батареи размера AA
  • цветовая температура - 5600K
  • режимы работы - TTL, Manual, Multi, Master TTL, Slave TTL, 2 оптических режима (S1, S2)
  • длительность вспышки, с - 1/200-1/20000
  • размер, мм - 60х190х78
  • вес, г - 350

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