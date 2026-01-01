Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель

Осветитель может использоваться как источник заполняющего света при ведении видеоблога, стрима, съемок для инстаграма и профессиональной предметной съемки.
Светодиодные панели общей мощность 50 Вт, с поверхностью 4,9х28 см обеспечивают мягкий световой поток с высоким индексом цветопередачи. Благодаря CRI > 94 изображение точно передает реальный цвет объекта. На панелях установлены матовые рассеиватели.
Корпус панелей ребристый, изготовлен из алюминия и работает как радиатор. Бесшумная система охлаждения не создает помех при записи звука.
Блок управления с кнопкой-валкодером и дисплеем позволяет плавно регулировать цветовую температуру (3000–6000 К) и яркость (0–100%) освещения.
Гибкие стальные штанги нужно изогнуть с определенным усилием, чтобы придать необходимый наклон источникам света. Штанги надежно удерживают выбранное положение и не меняют его под весом панелей. Каждую панель можно также поворачивать вокруг своей оси на 315 градусов.
Адаптер с подпружиненной лапкой рассчитан на смартфоны шириной от 56 до 86 мм. Он крепится к съемной штанге с винтами 1/4". Эту штангу, так же как штанги светодиодных панелей, можно изгибать под нужным углом. При необходимости на нее можно установить другое устройство с отверстием под винт 1/4", например штативную головку, микрофон или дополнительный осветитель.
Питание смартфона осуществляется от сети, кабель и сетевой адаптер в комплекте. Также в комплекте сумка с ложементом для хранения и перемещения осветителя входит в комплект.
Характеристики:
- мощность - 50 Вт
- регулировка мощности - 0-100% (шаг 1%)
- цветовая температура - 3000-6500 К (шаг 1 К)
- Освещенность - 656 лк
- коэффициент CRI - > 94
- количество светодиодов - 256
- питание - 100-240 В 50/60 Гц
- выходные параметры сетевого адаптера - 18 В, 3 А
- размер осветителя - 720х190х48 мм
- размер комплекта в упаковке - 600х320x80 мм
- вес осветителя - 1,3 кг
- вес комплекта в упаковке - 2 кг