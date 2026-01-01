images
images
images
images
-10 %
Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель
Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель
Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель
Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель

Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4823

Светодиодный осветитель Falcon Eyes BloggerKit.

Осветитель состоящий из двух LED-панелей (bi-color), мощностью 50 Вт. Конструктивно предусмотрена плавная регулировка цветовой температуры 3000-6500 К и мощности от 0 до 100%. Устанавливается на шпигот 5/8", имеет держатель для смартфона шириной до 86 мм и USB-порт.

Описание

Осветитель может использоваться как источник заполняющего света при ведении видеоблога, стрима, съемок для инстаграма и профессиональной предметной съемки.

Светодиодные панели общей мощность 50 Вт, с поверхностью 4,9х28 см обеспечивают мягкий световой поток с высоким индексом цветопередачи. Благодаря CRI > 94 изображение точно передает реальный цвет объекта. На панелях установлены матовые рассеиватели.

Корпус панелей ребристый, изготовлен из алюминия и работает как радиатор. Бесшумная система охлаждения не создает помех при записи звука.

Блок управления с кнопкой-валкодером и дисплеем позволяет плавно регулировать цветовую температуру (3000–6000 К) и яркость (0–100%) освещения.

Гибкие стальные штанги нужно изогнуть с определенным усилием, чтобы придать необходимый наклон источникам света. Штанги надежно удерживают выбранное положение и не меняют его под весом панелей. Каждую панель можно также поворачивать вокруг своей оси на 315 градусов.

Адаптер с подпружиненной лапкой рассчитан на смартфоны шириной от 56 до 86 мм. Он крепится к съемной штанге с винтами 1/4". Эту штангу, так же как штанги светодиодных панелей, можно изгибать под нужным углом. При необходимости на нее можно установить другое устройство с отверстием под винт 1/4", например штативную головку, микрофон или дополнительный осветитель.

Питание смартфона осуществляется от сети, кабель и сетевой адаптер в комплекте. Также в комплекте сумка с ложементом для хранения и перемещения осветителя входит в комплект.

Характеристики:

  • мощность - 50 Вт
  • регулировка мощности - 0-100% (шаг 1%)
  • цветовая температура - 3000-6500 К (шаг 1 К)
  • Освещенность - 656 лк
  • коэффициент CRI - > 94
  • количество светодиодов - 256
  • питание - 100-240 В 50/60 Гц
  • выходные параметры сетевого адаптера - 18 В, 3 А
  • размер осветителя - 720х190х48 мм
  • размер комплекта в упаковке - 600х320x80 мм
  • вес осветителя - 1,3 кг
  • вес комплекта в упаковке - 2 кг

Комплектация

  • Осветитель с 2 светодиодными панелями и блоком управления.
  • Адаптер для смартфона.
  • Держатель для смартфона.
  • Винтовой зажим.
  • Сетевой адаптер.
  • Кабель питания.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes SH-17M держатель с поворотной головкой на клипсе
Арт. VBR-112
Falcon Eyes SH-17M держатель с поворотной головкой на клипсе
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 13 ч

Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.

Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.

-10 %540 ₽
480 ₽
В корзину
-14 %
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Арт. NVF-2365
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 20 ч

Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.

-13.64 %220 ₽
190 ₽
В корзину
Fujimi FJ-UNC-FV70 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-FV70 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-FV70 зарядное устройство USB + адаптер питания
Арт. NVF-7047
Fujimi FJ-UNC-FV70 зарядное устройство USB + адаптер питания
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-UNC-FV70 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

820 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный
Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный
Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный
Арт. DAN-4152
Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 13 ч

Осветитель светодиодный Falcon Eyes SpotLight 40LED BW.

Светодиодный осветитель мощностью 40 Вт с цветовой температурой 5600 К и CRI > 95. Имеет плавное регулирование мощности 10–100% и цифровой дисплей. В комплекте рассеивающая линза со шторками, рассеивающая линза с адаптером Bowens, двухсторонний шпигот 5/8" с винтами 1/4" и 3/8", наклонно-поворотный кронштейн с отверстием для фотозонта и сетевой адаптер.

-10 %11 890 ₽
10 700 ₽
В корзину
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Арт. DAN-3846
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Наличие
более 10 шт

Комплект Fujimi FJ-BEAUTY с кольцевой лампой.

Комплект состоящий из кольцевая лампа диаметром 18", трех креплений для смартфона, шаровой головы, удлинительной штанги, столика для установки оборудования, гибкого держателя микрофона, крепления "multi-clip" , "U" образного крепления и штатив (максимальная высота - 146 см).

6 880 ₽
В корзину
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Арт. DAN-2982
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотобокс Fotokvant BOX-20LED c двойным LED-освещением и 6 фонами.

Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном. Размер - 22х22х22 см. Вес - 0,25 кг.

880 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Съемка портретов в ночных или новогодних огнях. Часть 2
Съемка портретов в ночных или новогодних огнях. Часть 2
Энни Лейбовиц (©Annie Leibovitz)
Энни Лейбовиц (©Annie Leibovitz)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.