Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель

Описание

Осветитель может использоваться как источник заполняющего света при ведении видеоблога, стрима, съемок для инстаграма и профессиональной предметной съемки.

Светодиодные панели общей мощность 50 Вт, с поверхностью 4,9х28 см обеспечивают мягкий световой поток с высоким индексом цветопередачи. Благодаря CRI > 94 изображение точно передает реальный цвет объекта. На панелях установлены матовые рассеиватели.

Корпус панелей ребристый, изготовлен из алюминия и работает как радиатор. Бесшумная система охлаждения не создает помех при записи звука.

Блок управления с кнопкой-валкодером и дисплеем позволяет плавно регулировать цветовую температуру (3000–6000 К) и яркость (0–100%) освещения.

Гибкие стальные штанги нужно изогнуть с определенным усилием, чтобы придать необходимый наклон источникам света. Штанги надежно удерживают выбранное положение и не меняют его под весом панелей. Каждую панель можно также поворачивать вокруг своей оси на 315 градусов.

Адаптер с подпружиненной лапкой рассчитан на смартфоны шириной от 56 до 86 мм. Он крепится к съемной штанге с винтами 1/4". Эту штангу, так же как штанги светодиодных панелей, можно изгибать под нужным углом. При необходимости на нее можно установить другое устройство с отверстием под винт 1/4", например штативную головку, микрофон или дополнительный осветитель.

Питание смартфона осуществляется от сети, кабель и сетевой адаптер в комплекте. Также в комплекте сумка с ложементом для хранения и перемещения осветителя входит в комплект.

Характеристики: