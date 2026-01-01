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Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5420

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT.

Комплект постоянного света суммарной мощностью 100 Вт для видео и фотосъемки. Комплект включает в себя два осветителя LH-E27х1, два осветителя LH-27SU с мощными светодиодными лампами типа Corn (5500 К, CRI>98), два софтбокса размером 50х70 см, четыре фотозонта UR-32 (2 светорассеивающих, 2 светоотражающих) и шесть стоек L-2000 высотой 75-200 cм. Также в комплекте поставки три цветных фона (черный, белый, зеленый) и перекладина LSB-425. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке G-006.

Описание

Комплект подойдет для создания различных световых схем четырьмя осветителями в творческой студии или на выезде. Может использоваться для художественной съемки портретов, натюрмортов, предметов. С этим комплектом возможно создание и виртуальной студии с использованием технологии хромакей.

Студийный осветитель LH-E27х1 с керамическим патроном и светодиодными лампами ML-25 FL LED выдает световой поток с мощностью 25 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>98. По поверхности лампы вытянутой формы типа Corn равномерно распределены 90 сверхъярких светодиодов, что позволяет полностью заполнить софтбокс светом и получить на выходе из рассеивателя мягкий световой поток без потери мощности.

Прямоугольный несъемный cофтбокс размером 50х70 см и глубиной 40 см прикреплен к корпусу осветителя и раскрывается по принципу зонта. Купол софтбокса изготавливается из специальной ткани с серебристой фактурной светоотражающей внутренней поверхностью, которая используется как рефлектор.

В комплект софтбокса входит тканевый рассеиватель, который надевается на передний край софтбокса и приклеивается на липучки.

Осветители LH-27SU также комплектуются мощными светодиодными лампами ML-25 FL LED, их совместное использование со сферическими фотозонтами UR-32 диаметром 75 см позволяет создать управляемый световой поток. В комплекте каждого осветителя имеются рассеивающий зонт, благодаря которому достигается равномерный световой поток за счет освещения на просвет, и светоотражающий зонт с серебристой фактурной поверхностью для более сфокусированного жесткого освещения.

Осветитель устанавливается на стойку L-2000 через стандартный шпигот 5/8" с винтовой фиксацией. Положение осветителя можно отрегулировать, изменяя высоту стойки от 75 см до 200 см выдвижением алюминиевых трубок телескопических секций диаметром 15/18/22 мм (секции фиксируются винтовыми зажимами). Так же возможно изменение угла наклона осветителя в пределах от -90 до +90 градусов (ограничивается только габаритами софтбокса).

В комплект входят три фотофона: белый, черный и зеленый. Фоны размером 1,6х3 м изготовлены из флизелина. Такие фоны можно равномерно осветить, они устойчивы к износу и загрязнению.

Фоны закрепляются на составную перекладину LSB-425 при помощи трех клипс. Длина перекладины, состоящей из четырех секций, соединенных между собой подпружиненными фиксаторами, изменяется от 1,5 до 3 м.

Перекладина крепится к двум стойкам L-2000, конструкция которых аналогична стойкам для крепления осветителей. Для соединения с перекладиной на конце стойки предусмотрен наконечник с резьбой и гайка-барашек. Чехол для хранения стоек и перекладины входит комплект.

Характеристики:

  • мощность (одного осветителя) - 25 Вт
  • количество светодиодов - 90 шт
  • световой поток (на расстоянии 1 м) - 1100 люкс
  • цветовая температура - 5500 К
  • индекс цветопередачи cri - ≥98
  • отверстие для установки на шпигот - 5/8"
  • размеры софтбокса - 50х70х40 см
  • материал спиц - металл
  • диффузор - тканевый рассеиватель
  • диаметр зонта - 75 см
  • количество фонов - 3 (белый, черный, зеленый)
  • размер фона - 1,6х3 м
  • материал фона - флизелин
  • высота стойки - 75-200 см
  • количество секций - 3
  • диаметр секций - 15, 18, 22 мм
  • длина перекладины - 1,5-3 м
  • количество секций - 4
  • диаметр перекладины - 25 мм
  • материал секций - алюминиевый сплав
  • тип зажимов - винтовые
  • крепежный адаптер - 5/8"
  • размер стойки в сложенном виде - 69х6,5х6,5 см
  • размер сумки - 86х23х30 см
  • материал внешнего покрытия - оксфорд
  • вес комплекта в сумке - 12,5 кг

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