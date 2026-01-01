Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT комплект студийного оборудования

Описание

Комплект подойдет для создания различных световых схем четырьмя осветителями в творческой студии или на выезде. Может использоваться для художественной съемки портретов, натюрмортов, предметов. С этим комплектом возможно создание и виртуальной студии с использованием технологии хромакей.

Студийный осветитель LH-E27х1 с керамическим патроном и светодиодными лампами ML-25 FL LED выдает световой поток с мощностью 25 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>98. По поверхности лампы вытянутой формы типа Corn равномерно распределены 90 сверхъярких светодиодов, что позволяет полностью заполнить софтбокс светом и получить на выходе из рассеивателя мягкий световой поток без потери мощности.

Прямоугольный несъемный cофтбокс размером 50х70 см и глубиной 40 см прикреплен к корпусу осветителя и раскрывается по принципу зонта. Купол софтбокса изготавливается из специальной ткани с серебристой фактурной светоотражающей внутренней поверхностью, которая используется как рефлектор.

В комплект софтбокса входит тканевый рассеиватель, который надевается на передний край софтбокса и приклеивается на липучки.

Осветители LH-27SU также комплектуются мощными светодиодными лампами ML-25 FL LED, их совместное использование со сферическими фотозонтами UR-32 диаметром 75 см позволяет создать управляемый световой поток. В комплекте каждого осветителя имеются рассеивающий зонт, благодаря которому достигается равномерный световой поток за счет освещения на просвет, и светоотражающий зонт с серебристой фактурной поверхностью для более сфокусированного жесткого освещения.

Осветитель устанавливается на стойку L-2000 через стандартный шпигот 5/8" с винтовой фиксацией. Положение осветителя можно отрегулировать, изменяя высоту стойки от 75 см до 200 см выдвижением алюминиевых трубок телескопических секций диаметром 15/18/22 мм (секции фиксируются винтовыми зажимами). Так же возможно изменение угла наклона осветителя в пределах от -90 до +90 градусов (ограничивается только габаритами софтбокса).

В комплект входят три фотофона: белый, черный и зеленый. Фоны размером 1,6х3 м изготовлены из флизелина. Такие фоны можно равномерно осветить, они устойчивы к износу и загрязнению.

Фоны закрепляются на составную перекладину LSB-425 при помощи трех клипс. Длина перекладины, состоящей из четырех секций, соединенных между собой подпружиненными фиксаторами, изменяется от 1,5 до 3 м.

Перекладина крепится к двум стойкам L-2000, конструкция которых аналогична стойкам для крепления осветителей. Для соединения с перекладиной на конце стойки предусмотрен наконечник с резьбой и гайка-барашек. Чехол для хранения стоек и перекладины входит комплект.

Характеристики: