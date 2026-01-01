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Falcon Eyes Studio LED 200 Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 200 Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 200 Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 200 Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 200 Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 200 Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 200 Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 200 Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 200 Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 200 Bi-color светодиодный осветитель

Falcon Eyes Studio LED 200 Bi-color светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8680

Мощность до 200 Вт, bi-color, цветовая температура 2700К…6500К, CRI≥95, регулировка яркости 1-100%, 10 световых динамических спецэффектов, ЖК-дисплей, встроенный отключаемый вентилятор, пульт ДУ, рефлектор с байонетом Bowens в комплекте.

Описание

Характеристики:

  • Модель Studio LED 200 Bi-color
  • Максимальная мощность 200Вт
  • Регулировка мощности светового потока 1%...100%
  • Цветовая температура (режим CCT) 2700К…6500К
  • Освещенность (на расстоянии 1 м, без рефлектора, 2700К/3200К/5600К/6500К) 4600лк/5600лк/6700лк/5900лк
  • Освещенность (на расстоянии 1 м, с рефлектором, 2700К/3200К/5600К/6500К) 7800лк/8700лк/11100лк/9700лк
  • Индекс цветопередачи CRI/TLCI ≥95
  • Дисплей ЖК дисплей 30х35 мм
  • Дистанционное управление осветителем в комплекте пульт радиоуправления 2.4ГГц, 4 группы
  • Размер пульта ДУ 90х37х20 мм
  • Питание пульта ДУ АААх2
  • Рабочий диапазон 2,4ГГц (2413.0…2464.5 МГц)
  • Мощность передатчика, не более 10мВт
  • Дальность действия управления до 100м (на открытом пространстве)
  • Питание осветителя AC100…240В 50Гц, DC
  • Байонет Bowens
  • Температура воздуха 0⁰С…+45⁰С
  • Размеры корпуса (без лиры и шторок) 360х134х195мм
  • Вес осветителя 2.7 кг

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