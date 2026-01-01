Falcon Eyes Studio LED 200 Bi-color светодиодный осветитель

Характеристики:
- Модель Studio LED 200 Bi-color
- Максимальная мощность 200Вт
- Регулировка мощности светового потока 1%...100%
- Цветовая температура (режим CCT) 2700К…6500К
- Освещенность (на расстоянии 1 м, без рефлектора, 2700К/3200К/5600К/6500К) 4600лк/5600лк/6700лк/5900лк
- Освещенность (на расстоянии 1 м, с рефлектором, 2700К/3200К/5600К/6500К) 7800лк/8700лк/11100лк/9700лк
- Индекс цветопередачи CRI/TLCI ≥95
- Дисплей ЖК дисплей 30х35 мм
- Дистанционное управление осветителем в комплекте пульт радиоуправления 2.4ГГц, 4 группы
- Размер пульта ДУ 90х37х20 мм
- Питание пульта ДУ АААх2
- Рабочий диапазон 2,4ГГц (2413.0…2464.5 МГц)
- Мощность передатчика, не более 10мВт
- Дальность действия управления до 100м (на открытом пространстве)
- Питание осветителя AC100…240В 50Гц, DC
- Байонет Bowens
- Температура воздуха 0⁰С…+45⁰С
- Размеры корпуса (без лиры и шторок) 360х134х195мм
- Вес осветителя 2.7 кг