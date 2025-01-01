Falcon Eyes L-1800 A/B стойка студийная для освещения

Grifon TWB-84 – зонт комбинированный. Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.
Диаметр купола 84 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes L-1800 A/B – трехсекционная стойка из алюминия. Предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Стойка с воздушной амортизацией, вес 0,95 кг, головка 5/8", резьба 1/4" и 3/8", имеет пластиковые винтовые зажимы.
Механизм воздушной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений. Три секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Стойка изготовлена из алюминия, зажимы – ABS-пластик.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon TWB-84 – зонт комбинированный. Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.
Диаметр купола 84 см.
Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.
Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.
Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из металла, внутри отражающее серебристое покрытие.
Рефлектор SSA-SR15 совместим со вспышками серии SS (кроме SS-50MR).
Grifon CF-07 – набор цветных гелевых фильтров из 7 цветов.
Фильтры предназначены для управления светом от вспышек. В наборе содержится по 5 шт. каждого цвета (желтый, ярко-красный, синий, оранжевый, 1/2 оранжевый, 1/4 оранжевый, зеленый). Комбинацию из разных фильтров можно использовать для получения различных вариаций цвета. В комплекте есть держатель фильтра, который подходит для большинства вспышек. Крепится на липучке с резинкой. Размер, мм – 39х80. Цвета на снимках могут несколько отличаться от реального цвета фильтра.
Работай с цветом без бликов
Wansen