Falcon Eyes L-1800 A/B стойка студийная для освещения

Falcon Eyes L-1800 A/B стойка студийная для освещения

Falcon Eyes
Артикул: VBR-501

Falcon Eyes L-1800 A/B – трехсекционная стойка из алюминия. Предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Стойка с воздушной амортизацией, вес 0,95 кг, головка 5/8", резьба 1/4" и 3/8", имеет пластиковые винтовые зажимы.

Описание

Механизм воздушной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений. Три секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Стойка изготовлена из алюминия, зажимы – ABS-пластик.

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 180
  • минимальная высота, см – 73
  • длина в сложенном состоянии, см – 72
  • размах треноги (S), см – 77
  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • диаметр ножек, мм – 19
  • диаметр секций, мм – 19/22/25
  • Крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4 и 3/8
  • вес стойки, кг – 0,95

