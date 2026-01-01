GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер

Описание

Суфлер подходит для работы с цифровыми DSLR/ENG камерами в небольшой телестудии или на выездных репортажных съемках. Рекомендуемое расстояние считывания текста до 3,5 метров.

Полированное оптическое стекло суфлера размером 220x206 мм. Бегущий по установленному перед объективом стеклу телесуфлера текст абсолютно не влияет на качество снимаемого материала.

Конструкция складного козырька на липучке позволяет изменять угол наклона стекла для лучшего обзора движущегося текста под углом. Универсальный светозащитный чехол подойдет для использования с любым объективом цифровой камеры.

Телесуфлер имеет прочную металлическую раму и может крепиться к штативу с резьбой 3/8" и 1/4". Площадка камеры легко перемещается по направляющим и имеет регулируемую высоту. Это дает возможность найти оптимальное положение для камеры, распределения ее веса для балансировки всей конструкции на штативе. Легкая складная конструкция обеспечивает удобство транспортировки и быстро собирается без использования инструментов.

Программное обеспечение поддерживает режим зеркального отображения по горизонтали и вертикали, а также автоповорот экрана. Чтобы диктор мог комфортно читать текст в разных условиях освещенности (днем или ночью) цвет текста и фона меняется, а скорость движения текста регулируется.

Программное обеспечение поддерживает режим дистанционного управления по каналу BlueTooth, тогда в качестве пульта ДУ может использоваться любое мобильное устройство, например, смартфон. Кроме того, текст на экране телесуфлера может запускаться в отложенном режиме с заданным обратным отсчетом от 1 до 10 секунд.

Характеристики: