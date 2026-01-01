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-10 %
GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер

GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro телесуфлер

GreenBean
Артикул: DAN-4821

Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro.

телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле с пропусканием 70/30. Держатель для планшета с диагональю от 6 до 11". Может использоватся с цифровыми камерами весом до 2,5 кг.

Описание

Суфлер подходит для работы с цифровыми DSLR/ENG камерами в небольшой телестудии или на выездных репортажных съемках. Рекомендуемое расстояние считывания текста до 3,5 метров.

Полированное оптическое стекло суфлера размером 220x206 мм. Бегущий по установленному перед объективом стеклу телесуфлера текст абсолютно не влияет на качество снимаемого материала.

Конструкция складного козырька на липучке позволяет изменять угол наклона стекла для лучшего обзора движущегося текста под углом. Универсальный светозащитный чехол подойдет для использования с любым объективом цифровой камеры.

Телесуфлер имеет прочную металлическую раму и может крепиться к штативу с резьбой 3/8" и 1/4". Площадка камеры легко перемещается по направляющим и имеет регулируемую высоту. Это дает возможность найти оптимальное положение для камеры, распределения ее веса для балансировки всей конструкции на штативе. Легкая складная конструкция обеспечивает удобство транспортировки и быстро собирается без использования инструментов.

Программное обеспечение поддерживает режим зеркального отображения по горизонтали и вертикали, а также автоповорот экрана. Чтобы диктор мог комфортно читать текст в разных условиях освещенности (днем или ночью) цвет текста и фона меняется, а скорость движения текста регулируется.

Программное обеспечение поддерживает режим дистанционного управления по каналу BlueTooth, тогда в качестве пульта ДУ может использоваться любое мобильное устройство, например, смартфон. Кроме того, текст на экране телесуфлера может запускаться в отложенном режиме с заданным обратным отсчетом от 1 до 10 секунд.

Характеристики:

  • размер планшета (ширина зажима) - от 6 до 11 дюймов
  • совместимые камеры - DSLR/ENG весом до 2,5 кг
  • материал - алюминиевый сплав; оптическое стекло; синтетическая ткань
  • прозрачность стекла - 70/30
  • размер стекла - 220x206 мм
  • комфортная дальность считывания текста - 3,5 м
  • крепление для камеры - винт 1/4" и 3/8"
  • крепление на штатив - 3/8", 1/4"
  • размер упаковки - 42х31х15 см
  • вес телесуфлера в сборе - 1,5 кг
  • вес с упаковкой - 2,3 кг

Комплектация

  • Стекло суфлера с рамой и кронштейном.
  • Монтажная база с кронштейнами.
  • Держатель планшета.
  • Складной козырек на липучке.
  • Светозащитный чехол.
  • Площадка камеры с кронштейном.

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