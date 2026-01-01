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Falcon Eyes LP-820TD-SY светодиодная панель 820 LED 3200-8000К
Falcon Eyes LP-820TD-SY светодиодная панель 820 LED 3200-8000К
Falcon Eyes LP-820TD-SY светодиодная панель 820 LED 3200-8000К
Falcon Eyes LP-820TD-SY светодиодная панель 820 LED 3200-8000К
Falcon Eyes LP-820TD-SY светодиодная панель 820 LED 3200-8000К

Falcon Eyes LP-820TD-SY светодиодная панель 820 LED 3200-8000К

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9025

Falcon Eyes LP-820TD-SY – светодиодный осветитель подходит как для видеосъемки, так и в качестве постоянного света при фотосъемке.

Панель снабжена 820 светодиодами, имеет изменяемую цветовую температуру 3000К-8000К (bi-color) и плавную регулировку яркости. С ее помощью можно обеспечить равномерное освещение объекта.

Описание

Яркость осветителя регулируется в пределах от 0 до 100% с шагом 1%. Широкий диапазон регулировок позволит добиться нужного эффекта. Индекс цветопередачи (CRI) составляет 95, это обеспечивает соответствие естественного цвета.

Изменение цветовой температуры и яркости осуществляется с помощью двух электронных диммеров, расположенных на задней панели осветителя. Значения цветовой температуры и яркости  отображаются на ЖК-дисплее, благодаря этому, в любое время можно вернуться к необходимым настройкам.

Осветитель может работать как от сети переменного тока с помощью сетевого адаптера, так и от аккумулятора V-mount (аккумулятор не входит в комплект), соответствующий разъем расположен на задней панели прибора.

Установка на стойку или подвешивание к пантографу производится с помощью металлического кронштейна. Кронштейн оборудован проушиной для страховочного троса и предохранителем от случайной разблокировки зажима.

В комплект осветителя входит удобная сумка с поролоновыми вставками в стенках, которые помогут защитить оборудование от повреждения при транспортировке.  Так же прибор комплектуется двумя пластиковыми фильтрами, рассеивающим для смягчения светового потока и конверсионным для снижения значения цветовой температуры.

Характеристики:

  • количество светодиодов – 820
  • размер излучающей поверхности, мм – 410х200
  • световой поток, Лм – 3800
  • освещенность – 0,5м - 19000 лк, 1м - 6300 лк, 2м - 1700 лк
  • регулировка мощности – плавная, 0-100%
  • CRI – 95
  • шторки в комплекте – да
  • тип крепления – 5/8"
  • входное напряжение – сеть переменного тока 100-240В 50/60 Гц
  • сетевой адаптер – 15В 7A,
  • мощность, Вт – 52
  • размеры осветителя, мм – 460х240х70
  • вес (с кронштейном), кг – 2,6

Комплектация

  • Осветитель Falcon Eyes LP-820TD-SY.
  • U-образный кронштейн для поворота и наклона осветителя.
  • Съемные серебристые панели для шторок – 4 шт.
  • Рассеивающий белый фильтр.
  • Конверсионный фильтр.
  • Сетевой адаптер.
  • Кабель питания.
  • Сумка.
  • Руководство по эксплуатации.

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