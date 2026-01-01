Falcon Eyes LP-820TD-SY светодиодная панель 820 LED 3200-8000К

Яркость осветителя регулируется в пределах от 0 до 100% с шагом 1%. Широкий диапазон регулировок позволит добиться нужного эффекта. Индекс цветопередачи (CRI) составляет 95, это обеспечивает соответствие естественного цвета.
Изменение цветовой температуры и яркости осуществляется с помощью двух электронных диммеров, расположенных на задней панели осветителя. Значения цветовой температуры и яркости отображаются на ЖК-дисплее, благодаря этому, в любое время можно вернуться к необходимым настройкам.
Осветитель может работать как от сети переменного тока с помощью сетевого адаптера, так и от аккумулятора V-mount (аккумулятор не входит в комплект), соответствующий разъем расположен на задней панели прибора.
Установка на стойку или подвешивание к пантографу производится с помощью металлического кронштейна. Кронштейн оборудован проушиной для страховочного троса и предохранителем от случайной разблокировки зажима.
В комплект осветителя входит удобная сумка с поролоновыми вставками в стенках, которые помогут защитить оборудование от повреждения при транспортировке. Так же прибор комплектуется двумя пластиковыми фильтрами, рассеивающим для смягчения светового потока и конверсионным для снижения значения цветовой температуры.
Характеристики:
- количество светодиодов – 820
- размер излучающей поверхности, мм – 410х200
- световой поток, Лм – 3800
- освещенность – 0,5м - 19000 лк, 1м - 6300 лк, 2м - 1700 лк
- регулировка мощности – плавная, 0-100%
- CRI – 95
- шторки в комплекте – да
- тип крепления – 5/8"
- входное напряжение – сеть переменного тока 100-240В 50/60 Гц
- сетевой адаптер – 15В 7A,
- мощность, Вт – 52
- размеры осветителя, мм – 460х240х70
- вес (с кронштейном), кг – 2,6