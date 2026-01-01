Falcon Eyes LP-820TD-SY светодиодная панель 820 LED 3200-8000К

Описание

Яркость осветителя регулируется в пределах от 0 до 100% с шагом 1%. Широкий диапазон регулировок позволит добиться нужного эффекта. Индекс цветопередачи (CRI) составляет 95, это обеспечивает соответствие естественного цвета.

Изменение цветовой температуры и яркости осуществляется с помощью двух электронных диммеров, расположенных на задней панели осветителя. Значения цветовой температуры и яркости отображаются на ЖК-дисплее, благодаря этому, в любое время можно вернуться к необходимым настройкам.

Осветитель может работать как от сети переменного тока с помощью сетевого адаптера, так и от аккумулятора V-mount (аккумулятор не входит в комплект), соответствующий разъем расположен на задней панели прибора.

Установка на стойку или подвешивание к пантографу производится с помощью металлического кронштейна. Кронштейн оборудован проушиной для страховочного троса и предохранителем от случайной разблокировки зажима.

В комплект осветителя входит удобная сумка с поролоновыми вставками в стенках, которые помогут защитить оборудование от повреждения при транспортировке. Так же прибор комплектуется двумя пластиковыми фильтрами, рассеивающим для смягчения светового потока и конверсионным для снижения значения цветовой температуры.

Характеристики: