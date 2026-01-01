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-10 %
GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX светодиодный осветитель

GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: NVF-8914

GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX – светодиодный осветитель с линзой Френеля.

Осветитель имеет светодиод с дополнительной линзой конденсором, мощностью 150 Вт, ЖК-дисплеем, электронным диммером, поддержкой технологии DMX512. Прибор также имеет металлический корпус и встроенный вентилятор.

Описание

Осветитель позволяет получить направленный равномерный световой поток с возможностью фокусировки, электронным управлением мощностью и DMX-управлением. Высокое значение коэффициента цветопередачи позволяет использовать данные осветители в профессиональной видеосъемке, кинопроизводстве и сценическом освещении.

Особенностью данной модели является новая оптическая схема. На светодиоде установлена дополнительная асферическая линза-конденсор, которая направляет на линзу Френеля до 97% исходящего от светодиода светового потока и увеличивает эффективность осветителя. Также линза-конденсор защищает светодиод от грязи, пыли и влаги, что помогает увеличить срок эксплуатации прибора.

Сзади на торце прибора находится рукоятка фокусировки светового пучка, которая перемещает светодиод с асферической линзой вдоль оптической оси линзы Френеля, благодаря чему регулируется ширина светового пучка.

Осветитель оборудован DMX декодером, адрес канала устанавливается кнопками на панели управления и отображается на ЖК дисплее. Технология DMX512 позволяет произвести программирование любой сложности сценариев освещения и передать сигнал на большое расстояния (до 100 м) без потери мощности.

Осветитель имеет встроенную интеллектуальную защиту от перегрева, светодиод автоматически отключится, когда внутренняя температура превысит максимальное значение, при этом цифровой дисплей и вентилятор будут продолжать работать. Светодиод включится автоматически, когда его температура уменьшится.

Источником света служит светодиод мощностью 150 Вт (аналог галогенного 1500 Вт). В серии Fresnel LED X3 DMX установлен новый светодиод с цветовой температурой 5600К±200К и высоким индексом цветопередачи CRI>93, что обеспечивает корректную передачу цветовых оттенков и приближает этот источник по своим свойствам к источнику естественного освещения.

На ЖК дисплее отображаются текущее значение мощности и номер канала DMX. Прибор позволяет плавно регулировать яркость от 0 до 100% (индикация мощности от 0 до 255) без искажения цвета. Цифровой дисплей поможет точно выставить мощность осветителя и быстро вернуться к необходимым настройкам.

Осветитель имеет прочный алюминиевый корпус, благодаря чему устойчив к механическому воздействию. Специальные вентиляционные отверстия служат для эффективного конвекционного охлаждения.

Кронштейн также выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава. Конструкция кронштейна позволяет подвешивать осветитель к монтажным фермам, панорамировать и наклонять его, в том числе вертикально вниз.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 150
  • цветовая температура, К – 5600 (±200)
  • значение CRI – >93
  • угол луча, град. – 15-55
  • регулировка яркости – 0-100%, плавная
  • рабочая температура, С – 0-35
  • размер, мм – 260х280х320
  • вес (без фильтров и сумки), кг – 7,3
  • вес (с упаковкой), кг – 10,4

Комплектация

  • Осветитель студийный GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX.
  • Кронштейн крепежный.
  • Шторки.
  • Руководство по эксплуатации.

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