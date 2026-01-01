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Хит
YongNuo YN1200 LED 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной температурой
YongNuo YN1200 LED 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной температурой
YongNuo YN1200 LED 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной температурой
YongNuo YN1200 LED 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной температурой

YongNuo YN1200 LED 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной температурой

Yongnuo
Артикул: NVF-9877

YongNuo YN1200 LED - осветитель светодиодный с изменяемой температурой 3200-5500K.

Самый мощный осветитель в линейке принадлежностей для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 1200 светодиодов, 600 диодов с цветовой температурой 5500K и 600 диодов с температурой 3200K.

Описание

Прибор оборудован двойным диммером, который помогает сделать настройку яркости точно и аккуратно. Он оборудован встроенным вентилятором охлаждения, поэтому может работать без проблем продолжительное время. Передняя рассеивающая панель оборудована магнитными держателями, что удобно для быстрой установки.

Осветитель имеет беспроводной восьмиканальный пульт ДУ на 2,4 Ггц и мобильное приложение для смартфона работающего под управлением IOS/ANDROID, что помогает удаленно включать-выключать прибор и управлять световым потоком. Прибор может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), до четырех шт., либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 19V 5A DC, например, YongNuo FJ-SW202719006000D, DAN-4659 (приобретается отдельно).

Универсальный пульт ДУ, используемый для управления имеет 8 каналов, что позволяет управлять восьмью разными приборами раздельно. Приложение для смартфона, фактически дублирует функции пульта ДУ и предоставляет те же возможности. Электронная система позволяет не только экономить заряд батарей, но и отслеживать остаточную емкость во время работы.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 1200
  • цветовая температура, К - 5500
  • диммер - да 
  • размер, см - 34,5x23x6,4
  • угол освещения, град. - 55
  • вес, кг - 1,68

Комплектация

  • Прибор  YongNuo YN1200 LED со шторками
  • Пульт управления
  • Ручка для удержания 
  • Чехол
  • 2 светофильтра - рассеивающий и теплый оранжевый на магнитах

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