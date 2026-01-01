YongNuo YN1200 LED 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной температурой

Описание

Прибор оборудован двойным диммером, который помогает сделать настройку яркости точно и аккуратно. Он оборудован встроенным вентилятором охлаждения, поэтому может работать без проблем продолжительное время. Передняя рассеивающая панель оборудована магнитными держателями, что удобно для быстрой установки.

Осветитель имеет беспроводной восьмиканальный пульт ДУ на 2,4 Ггц и мобильное приложение для смартфона работающего под управлением IOS/ANDROID, что помогает удаленно включать-выключать прибор и управлять световым потоком. Прибор может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), до четырех шт., либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 19V 5A DC, например, YongNuo FJ-SW202719006000D, DAN-4659 (приобретается отдельно).

Универсальный пульт ДУ, используемый для управления имеет 8 каналов, что позволяет управлять восьмью разными приборами раздельно. Приложение для смартфона, фактически дублирует функции пульта ДУ и предоставляет те же возможности. Электронная система позволяет не только экономить заряд батарей, но и отслеживать остаточную емкость во время работы.

Характеристики: