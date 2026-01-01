YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов

Описание

Светодиодный осветитель YongNuo YN160III (3200-5500K, 192 LED)

YongNuo YN160III — это компактный и легкий светодиодный осветитель, предназначенный для фото- и видеосъемки. Модель оснащена 192 светодиодами с высоким индексом цветопередачи (CRI >95) и позволяет плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от теплого 3200K до дневного света 5500K. Это делает ее универсальным инструментом для работы в студии, на выезде или в качестве накамерного источника света.

Основные характеристики

Количество светодиодов: 192 шт.

192 шт. Цветовая температура: 3200–5500 К.

3200–5500 К. Индекс цветопередачи (CRI): >95.

>95. Угол освещения: 55°.

55°. Мощность: 12 Вт.

12 Вт. Питание: От аккумуляторов Sony NP-F (приобретаются отдельно) или от сети через адаптер YongNuo FJ-SW1202000E (приобретается отдельно).

От аккумуляторов Sony NP-F (приобретаются отдельно) или от сети через адаптер YongNuo FJ-SW1202000E (приобретается отдельно). Размеры: 150 × 115 × 60 мм.

150 × 115 × 60 мм. Вес: 670 г.

Ключевые особенности

Регулируемая цветовая температура: Плавная настройка от 3200K до 5500K позволяет адаптировать свет под любые условия и творческие задачи без использования цветных фильтров.

Плавная настройка от 3200K до 5500K позволяет адаптировать свет под любые условия и творческие задачи без использования цветных фильтров. Высокое качество света: Индекс CRI >95 гарантирует точную и естественную цветопередачу.

Индекс CRI >95 гарантирует точную и естественную цветопередачу. Универсальное питание: Работа от популярных аккумуляторов Sony NP-F или от сети 220В (адаптер приобретается отдельно).

Работа от популярных аккумуляторов Sony NP-F или от сети 220В (адаптер приобретается отдельно). Компактность и легкость: Удобен для ношения с собой и использования на камере или стойке.

Удобен для ношения с собой и использования на камере или стойке. Индикация разряда аккумулятора: Позволяет своевременно заменить батарею.

Позволяет своевременно заменить батарею. Гибкость крепления: Крепится на горячий башмак камеры, стойку или другие держатели.

Для чего используется

Осветитель YN160III является универсальным решением для самых разных задач: