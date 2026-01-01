YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов

Светодиодный осветитель YongNuo YN160III (3200-5500K, 192 LED)
YongNuo YN160III — это компактный и легкий светодиодный осветитель, предназначенный для фото- и видеосъемки. Модель оснащена 192 светодиодами с высоким индексом цветопередачи (CRI >95) и позволяет плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от теплого 3200K до дневного света 5500K. Это делает ее универсальным инструментом для работы в студии, на выезде или в качестве накамерного источника света.
Основные характеристики
- Количество светодиодов: 192 шт.
- Цветовая температура: 3200–5500 К.
- Индекс цветопередачи (CRI): >95.
- Угол освещения: 55°.
- Мощность: 12 Вт.
- Питание: От аккумуляторов Sony NP-F (приобретаются отдельно) или от сети через адаптер YongNuo FJ-SW1202000E (приобретается отдельно).
- Размеры: 150 × 115 × 60 мм.
- Вес: 670 г.
Ключевые особенности
- Регулируемая цветовая температура: Плавная настройка от 3200K до 5500K позволяет адаптировать свет под любые условия и творческие задачи без использования цветных фильтров.
- Высокое качество света: Индекс CRI >95 гарантирует точную и естественную цветопередачу.
- Универсальное питание: Работа от популярных аккумуляторов Sony NP-F или от сети 220В (адаптер приобретается отдельно).
- Компактность и легкость: Удобен для ношения с собой и использования на камере или стойке.
- Индикация разряда аккумулятора: Позволяет своевременно заменить батарею.
- Гибкость крепления: Крепится на горячий башмак камеры, стойку или другие держатели.
Для чего используется
Осветитель YN160III является универсальным решением для самых разных задач:
- Накамерная съемка: В качестве дополнительного источника света для заполнения теней.
- Стриминг и видеосъемка: Создание мягкого, качественного света для онлайн-трансляций.
- Портретная и предметная съемка: Компактный свет для работы в ограниченном пространстве.
- Выездная съемка: Благодаря возможности работы от аккумуляторов.