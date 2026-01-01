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YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов

YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов

Yongnuo
Артикул: NVF-7898

YongNuo YN-160 III 3200-5500K – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер. Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 11,5х15х6. Вес, г – 670.

Описание

Светодиодный осветитель YongNuo YN160III (3200-5500K, 192 LED)

YongNuo YN160III — это компактный и легкий светодиодный осветитель, предназначенный для фото- и видеосъемки. Модель оснащена 192 светодиодами с высоким индексом цветопередачи (CRI >95) и позволяет плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от теплого 3200K до дневного света 5500K. Это делает ее универсальным инструментом для работы в студии, на выезде или в качестве накамерного источника света.

Основные характеристики

  • Количество светодиодов: 192 шт.
  • Цветовая температура: 3200–5500 К.
  • Индекс цветопередачи (CRI): >95.
  • Угол освещения: 55°.
  • Мощность: 12 Вт.
  • Питание: От аккумуляторов Sony NP-F (приобретаются отдельно) или от сети через адаптер YongNuo FJ-SW1202000E (приобретается отдельно).
  • Размеры: 150 × 115 × 60 мм.
  • Вес: 670 г.

Ключевые особенности

  • Регулируемая цветовая температура: Плавная настройка от 3200K до 5500K позволяет адаптировать свет под любые условия и творческие задачи без использования цветных фильтров.
  • Высокое качество света: Индекс CRI >95 гарантирует точную и естественную цветопередачу.
  • Универсальное питание: Работа от популярных аккумуляторов Sony NP-F или от сети 220В (адаптер приобретается отдельно).
  • Компактность и легкость: Удобен для ношения с собой и использования на камере или стойке.
  • Индикация разряда аккумулятора: Позволяет своевременно заменить батарею.
  • Гибкость крепления: Крепится на горячий башмак камеры, стойку или другие держатели.

Для чего используется

Осветитель YN160III является универсальным решением для самых разных задач:

  • Накамерная съемка: В качестве дополнительного источника света для заполнения теней.
  • Стриминг и видеосъемка: Создание мягкого, качественного света для онлайн-трансляций.
  • Портретная и предметная съемка: Компактный свет для работы в ограниченном пространстве.
  • Выездная съемка: Благодаря возможности работы от аккумуляторов.

Комплектация

  • Осветитель YongNuo YN160III — 1 шт.

Внимание: Аккумуляторы NP-F и сетевой адаптер YongNuo FJ-SW1202000E приобретаются отдельно.

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