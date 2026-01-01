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Falcon Eyes DTR-60 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes DTR-60 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes DTR-60 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes DTR-60 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes DTR-60 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes DTR-60 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes DTR-60 LED светодиодный осветитель

Falcon Eyes DTR-60 LED светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9026

Falcon Eyes DTR-60 LED - светодиодный осветитель с металлическими шторками и возможностью регулировкой яркости.

Диаметр корпуса - 160 мм, мощность - 60 ватт. Количество светодиодов - 130, цветовая температура - 5600К±200К. Вес - 1,4 кг.

Описание

Осветитель обеспечивает равномерное и мягкое освещение благодаря использованию высокоэффективных светодиодов.

В нем применена круглая светодиодная панель с плотно расположенными 130 светодиодами. Диаметр корпуса осветител 160 мм.  Особенностью модели является наличие диммера для плавной регулировки яркости.

Осветитель устанавливается на стойку при помощи кронштейна (лиры), который позволяет наклонять его и поворачивать. Металлические шторки помогут отсечь световой поток и не допустить паразитных засветок при съемке.

В металическом корпусе предусмотренно конвекционное охлаждение. Шторки и кронштейн также изготовлены из стали и при этом осветитель имеет достаточно небольшой вес, всего 750 г (без шторок) и 1,4 кг (со шторками).

Входящая в комплект рассеивающая матовая насадка позволяет смягчить формируемый световой поток.

Характеристики:

  • мощность, Вт - 60  
  • количество светодиодов - 130
  • регулировка мощности - плавная
  • цветовая температура - 5600К±200К
  • индекс цветопередачи - >90
  • освещенность - 1600 лк (1м)
  • крепление - 5/8" (16 мм)
  • питание от сети - 220В 50 Гц 
  • длина кабеля питания, м - 2,4
  • размер осветителя с кронштейном, мм - 270х205х140
  • вес осветителя (без шторок/со шторками), кг - 0,75/1,4
  • размер упаковки, мм - 290х290х230
  • вес с упаковкой, кг - 2,6

Комплектация

  • Осветитель.
  • Рассеивающая панель.
  • Шторки.
  • Адаптер питания с диммером.
  • Сетевой кабель.
  • Руководство по эксплуатации.

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