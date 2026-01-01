Falcon Eyes DTR-60 LED светодиодный осветитель

Осветитель обеспечивает равномерное и мягкое освещение благодаря использованию высокоэффективных светодиодов.
В нем применена круглая светодиодная панель с плотно расположенными 130 светодиодами. Диаметр корпуса осветител 160 мм. Особенностью модели является наличие диммера для плавной регулировки яркости.
Осветитель устанавливается на стойку при помощи кронштейна (лиры), который позволяет наклонять его и поворачивать. Металлические шторки помогут отсечь световой поток и не допустить паразитных засветок при съемке.
В металическом корпусе предусмотренно конвекционное охлаждение. Шторки и кронштейн также изготовлены из стали и при этом осветитель имеет достаточно небольшой вес, всего 750 г (без шторок) и 1,4 кг (со шторками).
Входящая в комплект рассеивающая матовая насадка позволяет смягчить формируемый световой поток.
Характеристики:
- мощность, Вт - 60
- количество светодиодов - 130
- регулировка мощности - плавная
- цветовая температура - 5600К±200К
- индекс цветопередачи - >90
- освещенность - 1600 лк (1м)
- крепление - 5/8" (16 мм)
- питание от сети - 220В 50 Гц
- длина кабеля питания, м - 2,4
- размер осветителя с кронштейном, мм - 270х205х140
- вес осветителя (без шторок/со шторками), кг - 0,75/1,4
- размер упаковки, мм - 290х290х230
- вес с упаковкой, кг - 2,6