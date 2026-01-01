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FST фотофон виниловый 160x340 см белого цвета

FST фотофон виниловый 160x340 см белого цвета

FST
Артикул: OLE-1195

Виниловый фон FST 160x340 см белого цвета представляет собой основу из ПВХ с матовой поверхностью. Отсутствие бликов на поверхности делает его незаменимым для работы в студии и на выезде. Для крепления предусмотрены люверсы. Виниловое покрытие очень прочное, надежное и его легко мыть. Поставляется в свернутом в рулон виде.

Описание

Технические характеристики:

  • основа – ПВХ
  • толщина, мм – 0,5 ±0,02
  • плотность нитей, D – 500x500
  • рекомендуемая температура эксплуатации, С – от -30 до +70
  • вес, г/м – 440
  • размер, м – 1,6х3,5

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