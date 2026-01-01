FST фотофон виниловый 160x340 см белого цвета

Технические характеристики:
- основа – ПВХ
- толщина, мм – 0,5 ±0,02
- плотность нитей, D – 500x500
- рекомендуемая температура эксплуатации, С – от -30 до +70
- вес, г/м – 440
- размер, м – 1,6х3,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Виниловый фон FST 160x340 см белого цвета представляет собой основу из ПВХ с матовой поверхностью. Отсутствие бликов на поверхности делает его незаменимым для работы в студии и на выезде. Для крепления предусмотрены люверсы. Виниловое покрытие очень прочное, надежное и его легко мыть. Поставляется в свернутом в рулон виде.
Технические характеристики:
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