GreenBean Voice 4 flesh S-Jack петличный микрофон

Микрофон имеет тонкий прочный кабель длиной 1,2 м и диаметром всего 1,5 мм, который снабжен разъемом типа S-jack 3,5 мм. Для крепления микрофона на одежде служит надежная стальная клипса. Клипса съемная и при необходимости может быть заменена креплением на теле прозрачной антиаллергенной клейкая лентой (в комплект не входит) которая клеится поверх двух скользящих по проводу втулок.
Ветрозащитный колпачок минимизирует посторонние шумы.
Характеристики:
- тип – петличный
- защита от ветра – есть
- тип капсюля – конденсаторный
- диаграмма направленности – круговая
- размер капсюля, мм – 6,0×2,7
- чувствительность, мВ/Па – 3,3
- диапазон частот, Гц – 20-20000
- электрическое сопротивление, кОм – ≤2,2
- соотношение сигнал/шум, дБ – ≥58
- стандартное напряжение, В – 2-10
- длина провода, м – 1,2
- тип разъема – S-Jack 3,5 мм, адаптер 3,5 мм для камеры
- цвет – телесный
- вес с держателем и кабелем, г – 18