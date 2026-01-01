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Tether Tools CU5451 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 4.6m Orange кабель
Tether Tools CU5451 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 4.6m Orange кабель
Tether Tools CU5451 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 4.6m Orange кабель

Tether Tools CU5451 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 4.6m Orange кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-4925

Кабель Tether Tools CU5451 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 4.6m Orange.

Кабель-переходник с USB 2.0 на Micro-B 5-Pin имеет позолоченные разъемы для обеспечения стабильной и надежной проводимости, а также устойчивости к коррозии. Длина - 4,6 м.

Описание

Кабель используется для передачи данных с камеры на компьютер или ноутбук. Он соответствует спецификации USB 2.0 и может передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. Кабель оснащен усиленным ферритовым сердечником, который отфильтровывает шум сигнала и уменьшает ошибки передачи. Он полностью экранирован и покрыт оболочкой, чтобы минимизировать помехи сигнала. 

Внимание! Этот кабель предназначен только для передачи данных, а не для зарядки устройств.


Совместим с моделями фотоаппартов:

  • Canon
    400D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 1500D, 1D, 1D C, 1D MARK III, 1D MARK IV, 1D X, 1DS MARK III, 2000D, 200D, 3000D, 4000D, 400D,  450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D MARK II, 5D MARK III, 600D, 60D, 650D, 6D, 6D MARK II, 700D, 70D, 750D, 760D, 77D, 7D, 8000D, 800D,  80D, 9000D, M, M10, M100


  • Nikon
    1, V2, D100, D200, D2H, D2HS, D2X, D2XS, D3, D300,D3000, D300S, D3100, D3S,D3X,D4, D40,D40X,D4S D50, D60, D600, D610, D70, D700, D7000, D70S, D80, D90


  • Sony
    A55V, A560, A57, A580, A65, A77, A99, DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828, DSC-F88, DSC-G1, DSC-H1, DSC-H2, DSC-H5, NEX-5R, NEX-7, NEX-C3

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