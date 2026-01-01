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Fotokvant RLH-2U KIT комплект для люминесцентных или светодиодных ламп

Fotokvant RLH-2U KIT комплект для люминесцентных или светодиодных ламп

Fotokvant
Артикул: DAN-3946

Комплект Fotokvant RLH-2U KIT для люминесцентных или светодиодных ламп.

Комплект студийного освещения на базе двух патронов для ламп с зонтами на просвет Fotokvant U-84T и двух стоек Fotokvant LS-2100. В комплекте сумка для хранения.


Описание

Комплект предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки.

Просветный фотозонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а так же в репортажной съемке.

Для установки оборудования в комплекте предусмотрены две легкие стойки Fotokvant LS-2100.

Технические характеристики стойки:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг - 1,2
  • максимальная нагрузка - 5 кг

Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке.

Рекомендуется использовать с флуоресцентными лампами серии BFL или светодиодными серии BLD

Комплектация

  • Стойка 2,1 м - 2 шт.
  • Патрон для лампы - 2 шт.
  • Зонт просветный - 2 шт.
  • Сумка для хранения и переноски - 1 шт.

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