Fotokvant RLH-2U KIT комплект для люминесцентных или светодиодных ламп

Комплект предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки.
Просветный фотозонт позволяет получить мягкий
Для установки оборудования в комплекте предусмотрены две легкие стойки Fotokvant LS-2100.
Технические характеристики стойки:
- стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
- стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
- вес, кг - 1,2
- максимальная нагрузка - 5 кг
Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке.
Рекомендуется использовать с флуоресцентными лампами серии BFL или светодиодными серии BLD