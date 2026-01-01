Fotokvant RLH-2U KIT комплект для люминесцентных или светодиодных ламп

Описание

Комплект предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки.

Просветный фотозонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а так же в репортажной съемке.

Для установки оборудования в комплекте предусмотрены две легкие стойки Fotokvant LS-2100.

Технические характеристики стойки:

стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм

стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма

вес, кг - 1,2

максимальная нагрузка - 5 кг

Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке.

Рекомендуется использовать с флуоресцентными лампами серии BFL или светодиодными серии BLD