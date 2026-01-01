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Falcon Eyes MF-45 вспышка ведомая

Falcon Eyes MF-45 вспышка ведомая

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1704

Falcon Eyes MF-45 – патронная вспышка мощностью 45 Дж.

Описание

Основное предназначение этой вспышки – выполнение вспомогательных функций при студийной съемке: подсветка отдельных участков кадра, подсветка предметов, создание бликов в нужных местах. Вспышка может также использоваться и как самодостаточный источник света при простейших видах съемки (например, фото на документы, предметной съемке). Благодаря наличию встроенного светосинхронизатора вспышка без дополнительных настроек может стать хорошим дополнением к комплекту студийного оборудования. Устанавливается в стандартный патрон Е27, что обуславливает свободу и простоту установки в различных условиях.
 
Характеристики:
  • мощность45 Дж
  • время перезарядки – менее 5 с
  • диапазон регулировки мощности – нет
  • пилотный свет – нет
  • цветовая температура5500-6000 К
  • длительность импульса – 1/1000 с
  • способ синхронизации – световая ловушка
  • байонетFalcon Eyes MF
  • питание – 180-250V (50Hz), патрон Е27 
  • вес, кг – 0,2

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