Falcon Eyes MF-45 вспышка ведомая

- мощность – 45 Дж
- время перезарядки – менее 5 с
- диапазон регулировки мощности – нет
- пилотный свет – нет
- цветовая температура –5500-6000 К
- длительность импульса – 1/1000 с
- способ синхронизации – световая ловушка
- байонет – Falcon Eyes MF
- питание – 180-250V (50Hz), патрон Е27
- вес, кг – 0,2
Fotokvant LS-2400 – легкая четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Максимальная высота – 240 см. Минимальная рабочая высота 77,5 см. В сложенном виде - 90,5 см. Диаметр ножек 19 мм. Диаметр секций - 25,22,19 см. Максимальная нагрузка – 2 кг. Вес 0,95 кг.