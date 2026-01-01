Fotokvant HB-08 Ballhead шаровая голова для штатива нагрузкой до 3 кг

Описание

Фото- и видеосъемка: Шаровая голова Fotokvant HB-08 Ballhead

Fotokvant HB-08 Ballhead — шаровая голова для штатива (нагрузка до 3 кг)

Fotokvant HB-08 Ballhead — это компактная и лёгкая шаровая голова, предназначенная для установки на штативы, моноподы, краб-клешни и другую поддерживающую технику. Модель ориентирована на использование с лёгким фото- и видеооборудованием, а также различными аксессуарами, такими как внешние мониторы, LED-панели, микрофоны или держатели для смартфонов.

Шаровая голова изготовлена из алюминия, что обеспечивает ей малый вес и достаточную для своего класса прочность. Устройство позволяет быстро менять ориентацию камеры благодаря шаровому механизму и фиксировать её в нужном положении одним зажимным винтом.

Основные технические характеристики

Тип: шаровая голова (ballhead)

Материал корпуса: алюминий

Крепление к штативу: резьба 3/8 и 1/4 дюйма (устанавливается на штанги с резьбой 1/4 или 3/8 дюйма с помощью переходника)

Крепление камеры: резьба 1/4 дюйма

Максимальная нагрузка: 3 кг

Угол поворота по горизонтали: 360 градусов

Угол наклона: до 90 градусов

Фиксация положения: зажимной винт

Высота головы: 70 мм

Артикул производителя: DAN-3938

Назначение и сферы применения

Благодаря своим небольшим размерам и достаточной грузоподъемности, головка HB-08 может использоваться в различных ситуациях.

Съемка фотоаппаратом . Установка на штатив или монопод беззеркальных камер, а также небольших зеркальных камер с лёгким объективом.

. Установка на штатив или монопод беззеркальных камер, а также небольших зеркальных камер с лёгким объективом. Видеосъемка . Базирование экшн-камер, компактных видеокамер или небольших мониторов на поле.

. Базирование экшн-камер, компактных видеокамер или небольших мониторов на поле. Мобильная фотография . Крепление смартфона через специальный держатель для устойчивой съемки ночью или в макрорежиме.

. Крепление смартфона через специальный держатель для устойчивой съемки ночью или в макрорежиме. Студийное освещение . Установка небольших LED-панелей или вспышек на стойку.

. Установка небольших LED-панелей или вспышек на стойку. Работа с оптикой. Использование для поддержки телеобъективов через соответствующий кронштейн.

Ключевые особенности

Алюминиевая конструкция . Обеспечивает малый вес (ориентировочно 150-200 г) и достаточную жесткость, предотвращая коррозию.

. Обеспечивает малый вес (ориентировочно 150-200 г) и достаточную жесткость, предотвращая коррозию. Универсальность крепления . В нижней части используется резьба 1/4 дюйма, но производитель заявляет возможность установки на шпильки с резьбой 3/8 дюйма (вероятно, через переходник или посадочное гнездо).

. В нижней части используется резьба 1/4 дюйма, но производитель заявляет возможность установки на шпильки с резьбой 3/8 дюйма (вероятно, через переходник или посадочное гнездо). Широкий диапазон движений . Поворот на 360° по горизонтали и наклон до 90° позволяют кадрировать сцену без перестановки штатива.

. Поворот на 360° по горизонтали и наклон до 90° позволяют кадрировать сцену без перестановки штатива. Простота фиксации . Один зажимной винт надёжно стопорит шар, удерживая оборудование в выбранном положении.

. Один зажимной винт надёжно стопорит шар, удерживая оборудование в выбранном положении. Компактность. Высота всего 70 мм, что делает головку удобной для транспортировки.

Совместимость и примеры использования

Головка HB-08 совместима с большинством штативов, моноподов и краб-систем, имеющих резьбовое крепление 1/4 или 3/8 дюйма.

Штативы и моноподы . Устанавливается на резьбовую шпильку 1/4 дюйма. Для резьбы 3/8 дюйма потребуется переходник (например, входящий в комплект некоторых штативов или приобретаемый отдельно).

. Устанавливается на резьбовую шпильку 1/4 дюйма. Для резьбы 3/8 дюйма потребуется переходник (например, входящий в комплект некоторых штативов или приобретаемый отдельно). Краб-клешни и зажимы . Позволяет закрепить камеру на перекладине, стойке, столе с помощью струбцины.

. Позволяет закрепить камеру на перекладине, стойке, столе с помощью струбцины. Слайдеры и рельсы . Может использоваться для установки камеры на ползунковую платформу.

. Может использоваться для установки камеры на ползунковую платформу. Настольные мини-штативы. Идеально подходит для небольших треног, часто используемых для предметной съемки.

Важные замечания при эксплуатации

Не превышайте максимальную нагрузку в 3 кг . Использование с более тяжёлыми камерами и объективами может привести к проскальзыванию шара или поломке замка.

. Использование с более тяжёлыми камерами и объективами может привести к проскальзыванию шара или поломке замка. Тщательно затягивайте фиксирующий винт , особенно при съёмке с наклоном камеры вниз или вверх.

, особенно при съёмке с наклоном камеры вниз или вверх. Регулярно очищайте шаровой узел от пыли и песка . Абразивные частицы могут повредить поверхность шара.

. Абразивные частицы могут повредить поверхность шара. Не используйте головку в агрессивных средах (солёная вода, химические испарения) без дополнительной защиты.

(солёная вода, химические испарения) без дополнительной защиты. Перед первым использованием проверьте, плотно ли затянуты все винты, особенно платформа камеры.

Итоговое впечатление

Fotokvant HB-08 Ballhead — это простое и функциональное решение для фотографов и видеографов, которым нужна лёгкая и доступная шаровая голова для нетяжёлого оборудования. Алюминиевый корпус, поворот на 360° и наклон до 90° в сочетании с грузоподъемностью 3 кг делают её практичным выбором для владельцев беззеркальных камер, экшн-камер и смартфонов. Это хороший вариант для путешествий, домашней студии или в качестве резервной головки в фото-рюкзаке.