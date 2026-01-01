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Fotokvant HB-08 Ballhead шаровая голова для штатива нагрузкой до 3 кг
Fotokvant HB-08 Ballhead шаровая голова для штатива нагрузкой до 3 кг
Fotokvant HB-08 Ballhead шаровая голова для штатива нагрузкой до 3 кг
Fotokvant HB-08 Ballhead шаровая голова для штатива нагрузкой до 3 кг

Fotokvant HB-08 Ballhead шаровая голова для штатива нагрузкой до 3 кг

Fotokvant
Артикул: DAN-3938

Шаровая головка Fotokvant HB-08 Ballhead имеет резьбу 1/4 дюйма. Может быть установлена на резьбы 1/4 и 3/8 дюйма. Нагрузка - до 3 кг. Высота 70 мм.

Описание

Фото- и видеосъемка: Шаровая голова Fotokvant HB-08 Ballhead

Fotokvant HB-08 Ballhead — шаровая голова для штатива (нагрузка до 3 кг)

Fotokvant HB-08 Ballhead — это компактная и лёгкая шаровая голова, предназначенная для установки на штативы, моноподы, краб-клешни и другую поддерживающую технику. Модель ориентирована на использование с лёгким фото- и видеооборудованием, а также различными аксессуарами, такими как внешние мониторы, LED-панели, микрофоны или держатели для смартфонов.

Шаровая голова изготовлена из алюминия, что обеспечивает ей малый вес и достаточную для своего класса прочность. Устройство позволяет быстро менять ориентацию камеры благодаря шаровому механизму и фиксировать её в нужном положении одним зажимным винтом.

Основные технические характеристики

  • Тип: шаровая голова (ballhead)
  • Материал корпуса: алюминий
  • Крепление к штативу: резьба 3/8 и 1/4 дюйма (устанавливается на штанги с резьбой 1/4 или 3/8 дюйма с помощью переходника)
  • Крепление камеры: резьба 1/4 дюйма
  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Угол поворота по горизонтали: 360 градусов
  • Угол наклона: до 90 градусов
  • Фиксация положения: зажимной винт
  • Высота головы: 70 мм
  • Артикул производителя: DAN-3938

Назначение и сферы применения

Благодаря своим небольшим размерам и достаточной грузоподъемности, головка HB-08 может использоваться в различных ситуациях.

  • Съемка фотоаппаратом. Установка на штатив или монопод беззеркальных камер, а также небольших зеркальных камер с лёгким объективом.
  • Видеосъемка. Базирование экшн-камер, компактных видеокамер или небольших мониторов на поле.
  • Мобильная фотография. Крепление смартфона через специальный держатель для устойчивой съемки ночью или в макрорежиме.
  • Студийное освещение. Установка небольших LED-панелей или вспышек на стойку.
  • Работа с оптикой. Использование для поддержки телеобъективов через соответствующий кронштейн.

Ключевые особенности

  • Алюминиевая конструкция. Обеспечивает малый вес (ориентировочно 150-200 г) и достаточную жесткость, предотвращая коррозию.
  • Универсальность крепления. В нижней части используется резьба 1/4 дюйма, но производитель заявляет возможность установки на шпильки с резьбой 3/8 дюйма (вероятно, через переходник или посадочное гнездо).
  • Широкий диапазон движений. Поворот на 360° по горизонтали и наклон до 90° позволяют кадрировать сцену без перестановки штатива.
  • Простота фиксации. Один зажимной винт надёжно стопорит шар, удерживая оборудование в выбранном положении.
  • Компактность. Высота всего 70 мм, что делает головку удобной для транспортировки.

Совместимость и примеры использования

Головка HB-08 совместима с большинством штативов, моноподов и краб-систем, имеющих резьбовое крепление 1/4 или 3/8 дюйма.

  • Штативы и моноподы. Устанавливается на резьбовую шпильку 1/4 дюйма. Для резьбы 3/8 дюйма потребуется переходник (например, входящий в комплект некоторых штативов или приобретаемый отдельно).
  • Краб-клешни и зажимы. Позволяет закрепить камеру на перекладине, стойке, столе с помощью струбцины.
  • Слайдеры и рельсы. Может использоваться для установки камеры на ползунковую платформу.
  • Настольные мини-штативы. Идеально подходит для небольших треног, часто используемых для предметной съемки.

Важные замечания при эксплуатации

  • Не превышайте максимальную нагрузку в 3 кг. Использование с более тяжёлыми камерами и объективами может привести к проскальзыванию шара или поломке замка.
  • Тщательно затягивайте фиксирующий винт, особенно при съёмке с наклоном камеры вниз или вверх.
  • Регулярно очищайте шаровой узел от пыли и песка. Абразивные частицы могут повредить поверхность шара.
  • Не используйте головку в агрессивных средах (солёная вода, химические испарения) без дополнительной защиты.
  • Перед первым использованием проверьте, плотно ли затянуты все винты, особенно платформа камеры.

Итоговое впечатление

Fotokvant HB-08 Ballhead — это простое и функциональное решение для фотографов и видеографов, которым нужна лёгкая и доступная шаровая голова для нетяжёлого оборудования. Алюминиевый корпус, поворот на 360° и наклон до 90° в сочетании с грузоподъемностью 3 кг делают её практичным выбором для владельцев беззеркальных камер, экшн-камер и смартфонов. Это хороший вариант для путешествий, домашней студии или в качестве резервной головки в фото-рюкзаке.

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