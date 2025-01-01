images
Grifon PJ-126 сетевой адаптер для LED-126

Grifon
Артикул: NVF-1082

Grifon PJ-126 – источник питания для студийного оборудования, предназначен для работы со светодиодными осветителями Grifon LED-126.

Описание

Характеристики:

  • Входное напряжение 100-220 В ~ 50/60 Гц 0,4 А
  • Выходное напряжение (постоянный ток) 9 В 1,5 А

С этим товаром покупают

Falcon Eyes CL-35 зажим-струбцина с пальцем-адаптером
Falcon Eyes CL-35 зажим-струбцина с пальцем-адаптером
Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)

Grifon LED-126 светодиодный осветитель
Grifon LED-126 светодиодный осветитель
Grifon LED-126 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 126 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.

Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.

Grifon CL-35F зажим-крепление для адаптера
Grifon CL-35F зажим-крепление для адаптера
Grifon CL-35F – крепление-зажим для установки адаптера или зонта.

Используется для монтажа студийного оборудования на трубы и стойки диаметром до 35 мм. Оборудован втулкой 5/8 дюйма. Вес - 0,3 кг.

Grifon LED-170 светодиодный осветитель
Grifon LED-170 светодиодный осветитель
Grifon LED-170 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 170 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.

Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.

 

Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная
Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная
Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная
Falcon Eyes miniLight 45 LED – светодиодная лампа постоянного света.

Осветитель miniLight 45 LED предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 45 Вт. Она оснащена панелью сверхъярких светодиодов с дистанционно регулируемой яркостью светового потока и высоким уровнем цветопередачи. Индекс CRI более 90. 

