Grifon PJ-126 сетевой адаптер для LED-126

Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)
Grifon PJ-126 – источник питания для студийного оборудования, предназначен для работы со светодиодными осветителями Grifon LED-126.
Характеристики:
Grifon LED-126 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 126 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.
Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.
Grifon CL-35F – крепление-зажим для установки адаптера или зонта.
Используется для монтажа студийного оборудования на трубы и стойки диаметром до 35 мм. Оборудован втулкой 5/8 дюйма. Вес - 0,3 кг.
Grifon LED-170 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 170 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.
Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.
Falcon Eyes miniLight 45 LED – светодиодная лампа постоянного света.
Осветитель miniLight 45 LED предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 45 Вт. Она оснащена панелью сверхъярких светодиодов с дистанционно регулируемой яркостью светового потока и высоким уровнем цветопередачи. Индекс CRI более 90.
