images
images
Remez LED A60 9W лампа с температурой 5700К
Remez LED A60 9W лампа с температурой 5700К

Remez LED A60 9W лампа с температурой 5700К

Remez
Артикул: DAN-4192

Лампа Remez LED A60 9W с температурой 5700 К.

Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных источников постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек.

Описание

В лампе установлены высокотехнологичные мощные, биологически безопасные светодиоды SunLike, SMD 3030 с максимальной степенью светоотдачи и самым низким уровнем расхода энергии. Также в этой лампе максимально снижено выделение тепла.

Благодаря отсутствию в спектре аномальных пиков и провалов освещение, сформированное светодиодными лампами REMEZ, максимально близко к солнечному. Это позволяет создать световую среду, абсолютно безопасную для зрения человека.

Высокий индекс цветопередачи максимально точно передает оттенки и цвета. Цветовая температура лампы 5700 Кельвинов (дневной свет). 

Технические характеристики:

  • тип цоколя - Е27
  • мощность лампы - 9 Вт
  • цветовая температура - 5700 К
  • индекс CRI - 95
  • световой поток - 585 лм
  • эквивалент мощности лампы накаливания - 60 Вт
  • угол рассеивания - 200 град.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Falcon Eyes ML-25 LED лампа светодиодная 25 Вт 5400 K Е27
Арт. DAN-2933
Falcon Eyes ML-25 LED лампа светодиодная 25 Вт 5400 K Е27
Наличие
более 10 шт

Лампа светодиодная для студийного осветителя Falcon Eyes ML-25 LED цоколь E27, 25 Вт. Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных источников постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек.

290 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes EC-28 поворотная муфта
Арт. VBR-253
Falcon Eyes EC-28 поворотная муфта
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 13 ч

Falcon Eyes EC-28 – поворотная муфта для установки штанг или перекладин на стойки под произвольным углом.

Диаметры стоек для этой муфты: 19, 22, 25 и 28 мм. Вес - 0,5 кг.

-10 %1 320 ₽
1 180 ₽
В корзину
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Арт. NVF-7200
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Наличие
более 10 шт

Grifon FL-305A – это профессиональный осветительный патрон на 4 лампы Е27, который позволяет создать мощный источник постоянного света. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения можно использовать софтбокс или зонт.

1 200 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Арт. VBR-504
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 13 ч

Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440ST.0 для фото- и видеостудии.

Трехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой и пружинным амортизатором. Изготовлена из стали. Максимальная высота - 240 см, в сложенном состоянии - 84 см. для установки оборудования используется шпигот 5/8" c резьбой 1/4". Вес - 1,6 кг.

-10 %2 200 ₽
1 980 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes URK-60TSB1 зонт комбинированный
Falcon Eyes URK-60TSB1 зонт комбинированный
Falcon Eyes URK-60TSB1 зонт комбинированный
Арт. NVF-8931
Falcon Eyes URK-60TSB1 зонт комбинированный
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 13 ч

Falcon Eyes URK-60TSB1 – зонт комбинированный полупрозрачный со съемным серебристым отражателем.

Может использоваться для работы как на просвет, так и на отражение. Диаметр – 122 см.

-10 %2 870 ₽
2 580 ₽
В корзину
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4&quot; Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4&quot; Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4&quot; Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8
Арт. NVF-9496
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread - переходник-фиксатор для стойки 5/8" на 1/4".

Переходник для установки оборудования с посадочным местом под резьбу (мама) 1/4" на стойки диаметром посадочного места (папа) 5/8". 

Переходник имеет пдпружиненый зажимной винт.

1 380 ₽
В корзину
Chris James 141 Bright Blue фолиевый фильтр ярко-синий
Chris James 141 Bright Blue фолиевый фильтр ярко-синий
Chris James 141 Bright Blue фолиевый фильтр ярко-синий
Арт. FTR-514
Chris James 141 Bright Blue фолиевый фильтр ярко-синий
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Bright Blue 141 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 17,9%, поглощение 0,75%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину

Видео

ТОП-5 спецэффектов для фотосъемки на 2020 год
ТОП-5 спецэффектов для фотосъемки на 2020 год
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Охота за насекомыми
Охота за насекомыми
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.