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Chris James 141 Bright Blue фолиевый фильтр ярко-синий
Chris James 141 Bright Blue фолиевый фильтр ярко-синий
Chris James 141 Bright Blue фолиевый фильтр ярко-синий
Chris James 141 Bright Blue фолиевый фильтр ярко-синий

Chris James 141 Bright Blue фолиевый фильтр ярко-синий

Chris James
Артикул: FTR-514

Фолиевый фильтр Bright Blue 141 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 17,9%, поглощение 0,75%. Цена указана за один погонный метр.

Описание

Фолиевые фильтры Chris James Lighting Filters упакованы в рулоны шириной 122 см. В нашем магазине вы можете купить светофильтры внарезку. Цена указана за один погонный метр. Минимальный объем продажи одной единицы товара – кусок 100x122 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер.

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.

Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

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