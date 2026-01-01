Falcon Eyes ML-25 LED лампа светодиодная 25 Вт 5400 K Е27

Описание

Светодиодная лампа Falcon Eyes ML-25 LED (цоколь E27, 25 Вт)

Falcon Eyes ML-25 LED — это энергоэффективная светодиодная лампа с цоколем E27, предназначенная для использования в студийных осветительных приборах постоянного света. Она также может применяться в качестве пилотного света для студийных вспышек, помогая оценить световой рисунок до импульса.

Основные характеристики

Тип: Светодиодная лампа.

Светодиодная лампа. Цоколь: E27 (стандартный).

E27 (стандартный). Мощность: 25 Вт.

25 Вт. Цветовая температура: 5400 К (дневной свет).

5400 К (дневной свет). Индекс цветопередачи (CRI): >82.

>82. Напряжение питания: 220 В.

Преимущества

Высокая светоотдача: Оснащена мощными SMD-модулями для эффективного освещения.

Оснащена мощными SMD-модулями для эффективного освещения. Экономичность: Низкое потребление энергии по сравнению с лампами накаливания.

Низкое потребление энергии по сравнению с лампами накаливания. Минимальное тепловыделение: Не перегревает осветительный прибор и обеспечивает комфортную работу.

Не перегревает осветительный прибор и обеспечивает комфортную работу. Хорошая цветопередача: Индекс CRI >82 гарантирует естественную передачу цветов.

Для чего используется