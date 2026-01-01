Falcon Eyes ML-25 LED лампа светодиодная 25 Вт 5400 K Е27

Светодиодная лампа Falcon Eyes ML-25 LED (цоколь E27, 25 Вт)
Falcon Eyes ML-25 LED — это энергоэффективная светодиодная лампа с цоколем E27, предназначенная для использования в студийных осветительных приборах постоянного света. Она также может применяться в качестве пилотного света для студийных вспышек, помогая оценить световой рисунок до импульса.
Основные характеристики
- Тип: Светодиодная лампа.
- Цоколь: E27 (стандартный).
- Мощность: 25 Вт.
- Цветовая температура: 5400 К (дневной свет).
- Индекс цветопередачи (CRI): >82.
- Напряжение питания: 220 В.
Преимущества
- Высокая светоотдача: Оснащена мощными SMD-модулями для эффективного освещения.
- Экономичность: Низкое потребление энергии по сравнению с лампами накаливания.
- Минимальное тепловыделение: Не перегревает осветительный прибор и обеспечивает комфортную работу.
- Хорошая цветопередача: Индекс CRI >82 гарантирует естественную передачу цветов.
Для чего используется
- Как источник постоянного света: Для фото- и видеосъемки в студийных осветителях с цоколем E27 или со студийными патронами для ламп.
- Как пилотный свет: Для студийных вспышек, позволяя предварительно оценить расположение теней и световые акценты.