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Falcon Eyes ML-25 LED лампа светодиодная 25 Вт 5400 K Е27

Falcon Eyes ML-25 LED лампа светодиодная 25 Вт 5400 K Е27

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2933

Лампа светодиодная для студийного осветителя Falcon Eyes ML-25 LED цоколь E27, 25 Вт. Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных источников постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек.

Описание

Светодиодная лампа Falcon Eyes ML-25 LED (цоколь E27, 25 Вт)

Falcon Eyes ML-25 LED — это энергоэффективная светодиодная лампа с цоколем E27, предназначенная для использования в студийных осветительных приборах постоянного света. Она также может применяться в качестве пилотного света для студийных вспышек, помогая оценить световой рисунок до импульса.

Основные характеристики

  • Тип: Светодиодная лампа.
  • Цоколь: E27 (стандартный).
  • Мощность: 25 Вт.
  • Цветовая температура: 5400 К (дневной свет).
  • Индекс цветопередачи (CRI): >82.
  • Напряжение питания: 220 В.

Преимущества

  • Высокая светоотдача: Оснащена мощными SMD-модулями для эффективного освещения.
  • Экономичность: Низкое потребление энергии по сравнению с лампами накаливания.
  • Минимальное тепловыделение: Не перегревает осветительный прибор и обеспечивает комфортную работу.
  • Хорошая цветопередача: Индекс CRI >82 гарантирует естественную передачу цветов.

Для чего используется

  • Как источник постоянного света: Для фото- и видеосъемки в студийных осветителях с цоколем E27 или со студийными патронами для ламп.
  • Как пилотный свет: Для студийных вспышек, позволяя предварительно оценить расположение теней и световые акценты.

Комплектация

  • Светодиодная лампа Falcon Eyes ML-25 LED — 1 шт.

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