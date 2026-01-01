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Falcon Eyes LH2-27SU патрон для двух ламп-вспышек и зонтика

Falcon Eyes LH2-27SU патрон для двух ламп-вспышек и зонтика

Falcon Eyes
Артикул: VBR-369

Falcon Eyes LH-27SU – патрон для двух ламп-вспышки на поворотном кронштейне, имеется отверстие для установки зонта. Патроны могут поворачиваться на кронштейне вокруг оси крепления и включаться независимо друг от друга.

Описание

В патрон устанавливаются ведомые вспышки серий MF и SS (Falcon Eyes SS-50MR, SS-66 и SS-88), а также вспышки других производителей, предназначенные для установки в патрон стандарта Е27, каждый патрон включается независимо.

В кронштейн патрона устанавливаются зонты серий UB, UR и URN фирмы Falcon Eyes, а также зонты других производителей. Патрон предназначен для подключения к сети переменного тока 220В 50Гц (комплектуется проводом с вилкой, длина провода 3,4 м).

Устанавливается на стандартный стоечный палец 5/8".

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