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OSRAM LS CLA 100 лампа 10W/865 FR Е27 6500К

OSRAM LS CLA 100 лампа 10W/865 FR Е27 6500К

Osram
Артикул: DAN-5008

Лампа OSRAM LS CLA 100 10W/865 FR Е27 6500К.

Светодиодная лампа OSRAM со стандартным цоколем Е27 мощностью 10,5 Вт, что соответствует 100 Вт лампы накаливания. Излучает свет  цветовая температура которого составляет 6500 К. Световой поток 1060 лм. Тип рассеивателя матовый, индекс цветопередачи (CRI) > 80. Позволяет экономить до 80 % электроэнергии, что делает ее идеальной для замены устаревших ламп накаливания.


Описание

OSRAM LS CLA 100 лампа 10W/865 FR Е27 6500К

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