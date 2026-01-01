OSRAM LS CLA 100 лампа 10W/865 FR Е27 6500К

Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.
Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Лампа OSRAM LS CLA 100 10W/865 FR Е27 6500К.
Светодиодная лампа OSRAM со стандартным цоколем Е27 мощностью 10,5 Вт, что соответствует 100 Вт лампы накаливания. Излучает свет цветовая температура которого составляет 6500 К. Световой поток 1060 лм. Тип рассеивателя матовый, индекс цветопередачи (CRI) > 80. Позволяет экономить до 80 % электроэнергии, что делает ее идеальной для замены устаревших ламп накаливания.
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Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.
Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.
DGTape MATT Gaffa Tape White - тейп матовый белый, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - белый, матовый.
Держатель для смартфона или планшета Fotokvant SM-CL8.
Универсальный держатель для смартфона или планшета имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 62 грамм.
Raylab SU-04 зонт комбинированный черный/серебристый 100 см.
Двусторонний фотозонт SU-04 имеет переворачивающуюся поверхность. В сравнении с белым, потери света на отражение при использовании черного или серебристого зонтов значительно меньшие. И черная и серебристая поверхности делают световой поток равномерным, достаточно жестким и контрастным. От зчерного цветовая температура немного понижается, и свет становится теплее, как свет послеполуденного солнца. От серебра цветовая температура не изменяется, и световой поток напоминает дневной солнечный свет в безоблачный день.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.
Стойка легкая Fotokvant LS-3000.
Стандартная четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Диаметр секций 25-22-19-16 мм. Секции колонны без амортизации. Максимальная высота - 300 см. В сложенном виде - 87 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Вес - 1,3 кг.
Grifon FL-305A – это профессиональный осветительный патрон на 4 лампы Е27, который позволяет создать мощный источник постоянного света. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения можно использовать софтбокс или зонт.
Chris James Opal 420 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – светло-опаловый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.