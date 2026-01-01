Артикул: NVF-2298

Grifon BestKit-300 – комплект импульсного света на базе двух вспышек Grifon DS-300 мощностью 300 Дж каждая. В комплект входят также 2 софтбокса 60х90 см и 2 просветных зонта с диаметром купола 84 см в качестве модификаторов света. Для крепления и размещения оборудования предусмотрены студийные стойки 2 м. Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов. Для удобства хранения и перемещения оборудование упаковано в сумку.