Grifon DS-300 студийная вспышка

Студийный моноблок с байонетом Bowens, который сочетает в себе совокупность современных функциональных возможностей с доступной стоимостью. Подходит для съемки людей, рекламной фотографии, выездной съемки, продвинутой портретной съемки и других трудных задач.
Моноблок имеет возможность синхронизации по первому и второму импульсу, что позволяет использовать его наравне с профессиональными камерами и с любительскими фотоаппаратами. За счет цифровой регулировки фотограф может легко и точно выставить мощность и при необходимости точно повторить результат. Относительно короткий импульс позволяет замораживать достаточно быстрое движение.
Характеристики:
- максимальная мощность, Дж – 300
- регулировка мощности вспышки – 1/16 - 1/1 с шагом 0,2 стопа
- ведущее число с рефлектором – 49
- пилотный свет – 150 Вт (патрон Е27)
- цветовая температура – 5600 ±200 К
- длина импульса, с – 1/2000–1/800
- питание – 220 В/50 Гц
- время зарядки, с – 0,3–1,5
- синхронизация – синхрошнур 3,5 мм; по световому или ИК-импульсу; радиосинхронизация
- вес, кг – 1,5