Grifon DS-300 студийная вспышка

Описание

Студийный моноблок с байонетом Bowens, который сочетает в себе совокупность современных функциональных возможностей с доступной стоимостью. Подходит для съемки людей, рекламной фотографии, выездной съемки, продвинутой портретной съемки и других трудных задач.

Моноблок имеет возможность синхронизации по первому и второму импульсу, что позволяет использовать его наравне с профессиональными камерами и с любительскими фотоаппаратами. За счет цифровой регулировки фотограф может легко и точно выставить мощность и при необходимости точно повторить результат. Относительно короткий импульс позволяет замораживать достаточно быстрое движение.

Характеристики: