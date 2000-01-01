Godox E120-F комплект студийного оборудования

Описание

Комплект разработан специально для портретной студийной съемки и съемки товаров для интернет-магазинов.

Студийные вспышки Godox E120 отличаются легкостью, компактностью и надежностью. Применяется для съемки портретов, поясных портретов, фото на документы, предметной съемки и т.п. Godox E120 часто используют и в больших студиях для фонового и контрового света, а также для создания различных свето-теневых рисунков.

Технические характеристики вспышки:

максимальная мощность, Дж - 120

ведущее число, м - 38 (ISO 100)

цветовая температура, К - 5600±200

регулировка мощности вспышки - 1.0-3.0(1/8-1/1)

пилотный свет, Вт -75

время перезарядки, с - 0,3-2

метод синхронизации - синхрокабель, кнопка тестовой вспышки, синхронизация ведомой вспышки

длительность импульса, с - 1/2000-1/800

Алюминиевая трехсекционная стойка-тренога Godox 304 с оптимальным весом и максимальной рабочей высотой 200 см. В сложенном виде ее длина составляет 70 см. Сегменты стойки позволяют регулировать ее высоту. Крепление 5/8", резьба 1/4" и 3/8". Служит для установки фото- и видеокамер. В комплекте поставляется шаровая миниголовка.

Компактный софтбокс размером 60х60 см, с универсальным креплением SS идеально подходит для фотосъемки в небольшой фотостудии и на выезде. Используется со студийными вспышками серии Мini studio flash.

Фотозонт UB-002 диаметром - 84 см, серебро/черный. Серебристая поверхность зонта формирует более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные спицы из металла и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Универсальный набор BD-03, включающий шторки, съемные соты и цветные фильтры. Цвета фильтров: желтый, красный, синий и зеленый. Шторки ограничивают световой поток и позволяют настроить освещение в соответствии с требованиями фотографа.

Godox RT-16 - устройство радиоуправления (универсальный комплект) приемник-передатчик. Его функция - беспроводная активация студийной вспышки на дистанции до 30 м в условиях прямой видимости.

Характеристики Godox RT-16:

наименование модели - RT-16

используется частота, МГц - 433

срабатывает на расстоянии, м - до 30

время синхронизации, с - до 1/200

устойчивость к помехам - 16 каналов (индивидуальные – 15 шт., общий – 1 шт.)

источник питания передатчика - батарея литиевая 23А 12В

источник питания приемника - батареи ААА 2 шт.

размеры передатчика, см - 6x4,2x3

размеры приемника, см - 7,7x3,3x2,2

вес (передатчик), г - 30

вес (приемник без батареек), г - 28

цвет - черный

Синхрокабель (длина 3 м) предназначен для синхронной работы удаленно находящейся вспышки и затвора фотоаппарата в момент съемки.



Вместительная сумка на колесах Godox CB-04, предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования. Изготовлена из качественного плотного износоустойчивого полиэстера, закрывается на застежку-молнию с двумя бегунками.



