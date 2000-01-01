Godox E120 вспышка 120 Дж студийная с байонетом SS
Артикул: DAN-2058

Godox E120 вспышка студийная, мощность 120 Дж, пилотный свет 75 Вт.

Легкая, компактная и надежная вспышка не занимает много места, идеально подходит для небольших студий, где необходимо экономить пространство. Применяется для съемки портретов, поясных портретов, фото на документы, предметной съемки и т.п. Godox E120 часто используют и в больших студиях для фонового и контрового света, а также для создания различных свето-теневых рисунков.

На задней панели вспышки распложен ЖК Дисплей, разъем для кабеля питания, гнездо для синхрокабеля, разъем для беспроводного управления и элементы управления.

Включение и отключение вспышки. Увеличение мощности импульса. Уменьшение мощности импульса. Выбор режима ведомой вспышки. Управление мощностью пилотного света. Включение и отключение звукового сигнала. Тестовая вспышка. Ведомая вспышка. Лампа пилотного света. Звуковой сигнал.

Мощность вспышки регулируется 20 ступенями 1.0-3.0(1/8-1/1), шаг - 0,1. Нужно также отметить стабильность мощности вспышки, отклонение от заданного числа составляет не более 2%.

Мощность пилотного света регулируется 9 уровнями.

Имеется функция пропуска предвспышки, что дает возможность синхронизироваться от камеры с TTL-вспышкой.

Опционально можно использовать пульт FT-16 для управления мощностью вспышки, пилотным светом, звуковым сигналом и запуском вспышки.

Автоматическое запоминание и воспроизведение пользовательских настроек.

Вспышка мультивольтажная, работает как от сети 100-120В/60 Гц, так и от сети 200-240В/50 Гц.

Вспышка оборудована установочным кронштейном и удобной ручкой для регулировки угла наклона и отверстием для зонта.

Технические характеристики:

  • максимальная мощность, Дж - 120
  • ведущее число, м - 38 (ISO 100)
  • цветовая температура, К - 5600±200
  • регулировка мощности вспышки - 1.0-3.0(1/8-1/1)
  • пилотный свет, Вт -75
  • время перезарядки, с - 0,3-2
  • метод синхронизации - синхрокабель, кнопка тестовой вспышки, синхронизация ведомой вспышки
  • длительность импульса, с - 1/2000-1/800

Комплектация

  • Вспышка - 1 шт.
  • Сетевой кабель - 1 шт.
  • Синхрокабель - 1 шт.

С этим товаром покупают

Grifon BD-03 (BD-100) шторки c сотами и фильтрами
Арт. NVF-2278
Grifon BD-03 (BD-100) шторки c сотами и фильтрами
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon BD-03 (BD-100) – шторки с сотами и фильтрами для импульсных вспышек с посадочным диаметром 95-105 мм. В комплекте также имеется съемная сотовая решетка и четыре цветных фильтра. Предназначены для работы со вспышками серии SS. Крепится на вспышку с помощью четырех зажимных креплений.

 

1 660 ₽
В корзину
Fotokvant STR-27 ремень для фотоаппарата
Fotokvant STR-27 ремень для фотоаппарата
Fotokvant STR-27 ремень для фотоаппарата
Арт. DAN-2390
Fotokvant STR-27 ремень для фотоаппарата
Наличие
в наличии 1-3 шт

Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-27 этнический стиль, в ярких цветах.

Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном художественном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.

590 ₽
В корзину
FST UT-80 фотозонт просветный
Арт. NVF-5817
FST UT-80 фотозонт просветный
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST UT-80 – зонт на просвет, диаметром 80 см, идеально подходит для создания мягкого рассеянного студийного освещения с минимальным количеством тени.

Зонт отлично подойдет для рекламной, каталожной или портретной съемки. Вес - 0,2 кг.

680 ₽
В корзину
Falcon Eyes SSA-SR15 рефлектор для вспышек SS серии
Арт. VBR-365
Falcon Eyes SSA-SR15 рефлектор для вспышек SS серии
Наличие
более 10 шт

Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из металла, внутри отражающее серебристое покрытие.

Рефлектор SSA-SR15 совместим со вспышками серии SS (кроме SS-50MR).

1 090 ₽
В корзину

Видео

Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Макс Пенсон
Макс Пенсон
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
