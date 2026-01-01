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Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор

Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6502

Falcon Eyes RF-AC425 – радиосинхронизатор предназначен для удаленного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании добавочных приемников RF-AC425R) по радиоканалу. Рабочая частота – 433 МГц, радиус действия – до 30 метров.

Описание

Ваше оборудование застраховано от срабатывания из-за сигналов передатчиков других фотографов, благодаря четырем каналам передачи сигнала позволяющих объединить вспышки в группы. Передача сигнала происходит на частоте 433 МГц, что обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 30 м.

Передатчик совместим практически с любой камерой, снабженной стандартным горячим башмаком или синхроразъемом (соответствующий кабель приобретается отдельно). Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм.

На передатчике есть кнопка «Тест», которая позволит проверить настройку каналов синхронизации или сбросить заряд при уменьшении мощности вспышки.

Приемник работает от сети переменного тока (включается между сетевым кабелем питания и моноблоком), передатчик питается от батареи типа 23А.

Характеристики:

  • рабочая частота, МГц – 433
  • количество каналов – 4
  • разъемы на передатчике – горячий башмак, микро-джек 2,5 мм "мама"
  • разъемы на приемнике – мини-джек 3,5 мм "папа", (в комплекте переходник 3,5 мм "мама"-6,35 мм "папа")
  • питание приемника, В – 220 сеть переменного тока
  • питание передатчика – 23А, батарея (в комплекте)
  • дистанция, м – до 30
  • скорость синхронизации, с – до 1/250

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