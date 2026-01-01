Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор

Описание

Ваше оборудование застраховано от срабатывания из-за сигналов передатчиков других фотографов, благодаря четырем каналам передачи сигнала позволяющих объединить вспышки в группы. Передача сигнала происходит на частоте 433 МГц, что обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 30 м.

Передатчик совместим практически с любой камерой, снабженной стандартным горячим башмаком или синхроразъемом (соответствующий кабель приобретается отдельно). Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм.

На передатчике есть кнопка «Тест», которая позволит проверить настройку каналов синхронизации или сбросить заряд при уменьшении мощности вспышки.

Приемник работает от сети переменного тока (включается между сетевым кабелем питания и моноблоком), передатчик питается от батареи типа 23А.

Характеристики: