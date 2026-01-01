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Godox RT-16 устройство радиоуправления (универсальный комплект) приемник-передатчик

Godox RT-16 устройство радиоуправления (универсальный комплект) приемник-передатчик

Godox
Артикул: NVF-9552

Godox RT-16 - устройство радиоуправления (универсальный комплект) приемник-передатчик. 

В состав комплекта входят передатчик и приемник. Его функция - беспроводная активация студийной вспышки на дистанции до 30 м в условиях прямой видимости.

Описание

Передатчик устанавливается на горячем башмаке фотокамеры, его фиксирует зажимное кольцо. Если подключение через горячий башмак не возможно, то подключение передатчика к фотокамере осуществляется с помощью кабеля через порт PC (Prontor/Compur) - этот разъем синхронизирует вспышки с фотокамерой.

Корпус передатчика оснащен сигнальным светодиодом и кнопкой, проверяющей соединение с приемником. Снизу передатчик оборудован блоком, переключающим рабочие каналы. Слева на передатчике находится разъем 3,5 мм, куда подключают кабель PC, входящий в комплект поставки. Передатчик получает питание от батареи 23А 12В, установленной в корпус. Чтобы заменить батарею, разберите корпус, открутив шуруп снизу. При замене обязательно обращайте внимание на полярность.

Корпус приемника имеет форму прямоугольника, спереди находятся блок переключения каналов, переключатель On/Off и светодиодный индикатор. Задняя часть снабжена отсеком, под крышкой которого находятся две батареи ААА, подающие питание приемнику. К корпусу приемника с помощью кабеля, выходящего из него, подключают студийную фотовспышку с джеком 3,5 мм. 

Установив приемник и передатчик, выберите рабочий канал из 16 представленных, после чего можно начинать пользоваться радиосинхронизатором.

У студийных вспышек обязательно должны присутствовать разъемы 3,5 мм TRS или 1/4" TRS (6,35 мм).

Характеристики:

  • наименование модели - RT-16
  • используется частота, МГц - 433
  • срабатывает на расстоянии, м - до 30   
  • время синхронизации, с - до 1/200
  • устойчивость к помехам - 16 каналов (индивидуальные – 15 шт., общий – 1 шт.)
  • источник питания передатчика - батарея литиевая 23А 12В
  • источник питания приемника - батареи ААА 2 шт.
  • размеры передатчика, см - 6x4,2x3
  • размеры приемника, см - 7,7x3,3x2,2
  • вес (передатчик), г - 30
  • вес (приемник без батареек), г - 28
  • цвет - черный

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