Falcon Eyes RF-AC425R приемник радиосинхронизатора

Описание

Ваше оборудование застраховано от срабатывания из-за сигналов передатчиков других фотографов, благодаря четырем каналам передачи сигнала позволяющих объединить вспышки в группы. Передача сигнала происходит на частоте 433 МГц, что обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 30 м. Приемник работает от сети переменного тока (включается между сетевым кабелем питания и моноблоком), передатчик питается от батареи типа 23А.

Характеристики: