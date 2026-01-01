Falcon Eyes RF-AC425R приемник радиосинхронизатора

Ваше оборудование застраховано от срабатывания из-за сигналов передатчиков других фотографов, благодаря четырем каналам передачи сигнала позволяющих объединить вспышки в группы. Передача сигнала происходит на частоте 433 МГц, что обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 30 м. Приемник работает от сети переменного тока (включается между сетевым кабелем питания и моноблоком), передатчик питается от батареи типа 23А.
Характеристики:
- рабочая частота, МГц – 433
- количество каналов – 4
- разъемы на приемнике – мини-джек 3,5 мм "папа", (в комплекте переходник 3,5 мм "мама"-6,35 мм "папа")
- питание приемника, В – 220 сеть переменного тока
- дистанция, м – до 30
- скорость синхронизации, с – до 1/250