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Falcon Eyes RF-AC425R приемник радиосинхронизатора
Falcon Eyes RF-AC425R приемник радиосинхронизатора
Falcon Eyes RF-AC425R приемник радиосинхронизатора

Falcon Eyes RF-AC425R приемник радиосинхронизатора

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6503

Falcon Eyes RF-AC425R – приемник (ресивер) для радиосинхронизатора Falcon Eyes RF-AC425, предназначен для подключения дополнительной студийной вспышки. Рабочая частота – 433 МГц, радиус действия – до 30 метров.

Описание

Ваше оборудование застраховано от срабатывания из-за сигналов передатчиков других фотографов, благодаря четырем каналам передачи сигнала позволяющих объединить вспышки в группы. Передача сигнала происходит на частоте 433 МГц, что обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 30 м. Приемник работает от сети переменного тока (включается между сетевым кабелем питания и моноблоком), передатчик питается от батареи типа 23А.

Характеристики:

  • рабочая частота, МГц – 433
  • количество каналов – 4
  • разъемы на приемнике – мини-джек 3,5 мм "папа", (в комплекте переходник 3,5 мм "мама"-6,35 мм "папа")
  • питание приемника, В – 220 сеть переменного тока
  • дистанция, м – до 30
  • скорость синхронизации, с – до 1/250

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