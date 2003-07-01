Fotokvant МФЦ-1 комплект осветительного оборудования Фото на документы

Описание

Комплект предназначен для фотосъемки на документы и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Кольцевой светодиодный осветитель Falcon Eyes DVR-240D.

Характеристики: светодиоды – 240

мощность – 14,8 Вт

управление мощностью – плавная регулировка яркости

цветовая температура – 5500-6500 К

напряжение – 110-250 В переменного тока, 50/60 Гц 7,4 В постоянного тока х 2 литий-ионные батареи 1,5 В постоянного тока х 12 батарей формата AA / 1,2 В постоянного тока х 12 батарей формата AA

диаметр – 205 х 75

вес, кг – 0,8

диаметр центрального отверстия, мм – 102 мм

ведущее число – F4,05 (0,5 м), F2,07 (1 м), F1,07 (2 м)

освещенность (люксы) – 3600 (0,5 м), 1000 (1 м), 260 (2 м)

Зажим Fotokvant 2003-1 предназначен для фиксации фотофона. Длина зажима – 1 м.

Светоотражающий фон Fotokvant F110 на одном пластиковом профиле с заглушками и алюминиевым отвесом. Наиболее эффективен в использовании с кольцевой вспышкой.

Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики стойки: