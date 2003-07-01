Fotokvant МФЦ-1 комплект осветительного оборудования Фото на документы

Комплект предназначен для фотосъемки на документы и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.
Кольцевой светодиодный осветитель Falcon Eyes DVR-240D.
Характеристики:
- светодиоды – 240
- мощность – 14,8 Вт
- управление мощностью – плавная регулировка яркости
- цветовая температура – 5500-6500 К
- напряжение – 110-250 В переменного тока, 50/60 Гц 7,4 В постоянного тока х 2 литий-ионные батареи 1,5 В постоянного тока х 12 батарей формата AA / 1,2 В постоянного тока х 12 батарей формата AA
- диаметр – 205 х 75
- вес, кг – 0,8
- диаметр центрального отверстия, мм – 102 мм
- ведущее число – F4,05 (0,5 м), F2,07 (1 м), F1,07 (2 м)
- освещенность (люксы) – 3600 (0,5 м), 1000 (1 м), 260 (2 м)
Зажим Fotokvant 2003-1 предназначен для фиксации фотофона. Длина зажима – 1 м.
Светоотражающий фон Fotokvant F110 на одном пластиковом профиле с заглушками и алюминиевым отвесом. Наиболее эффективен в использовании с кольцевой вспышкой.
Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.
Характеристики стойки:
- диаметр ног стойки под колеса, мм - 22
- максимальная нагрузка, кг - 7