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Fotokvant МФЦ-1 комплект осветительного оборудования Фото на документы

Fotokvant МФЦ-1 комплект осветительного оборудования Фото на документы

Fotokvant
Артикул: NVF-9955

Fotokvant NVF-9955 - комплект осветительного оборудования "Фото на документы МФЦ-1".

Комплект постоянного света на базе кольцевого светодиодного осветителя Falcon Eyes DVR-240DВ комплект входят также светоотражающий фон Fotokvant F110, зажим Fotokvant 2003-1, зажимное крепление, предназначенное для установки фона на систему установки Fotokvant (2004-1) и легкая стойка Fotokvant LS-2600B


Описание

Комплект предназначен для фотосъемки на документы и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Кольцевой светодиодный осветитель Falcon Eyes DVR-240D

Характеристики:

  • светодиоды – 240
  • мощность – 14,8 Вт
  • управление мощностью – плавная регулировка яркости
  • цветовая температура – 5500-6500 К
  • напряжение – 110-250 В переменного тока, 50/60 Гц 7,4 В постоянного тока х 2 литий-ионные батареи 1,5 В постоянного тока х 12 батарей формата AA / 1,2 В постоянного тока х 12 батарей формата AA
  • диаметр – 205 х 75
  • вес, кг – 0,8
  • диаметр центрального отверстия, мм –  102 мм
  • ведущее число – F4,05 (0,5 м),  F2,07 (1 м), F1,07 (2 м)
  • освещенность (люксы) – 3600 (0,5 м), 1000 (1 м), 260 (2 м)

Зажим Fotokvant 2003-1 предназначен для фиксации фотофона. Длина зажима – 1 м.

Светоотражающий фон Fotokvant F110 на одном пластиковом профиле с заглушками и алюминиевым отвесом. Наиболее эффективен в  использовании с кольцевой вспышкой. 

Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики стойки:

  • диаметр ног стойки под колеса, мм - 22
  • максимальная нагрузка, кг - 7

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