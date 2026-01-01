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Falcon Eyes DVR-240D кольцевой светодиодный осветитель
Falcon Eyes DVR-240D кольцевой светодиодный осветитель

Falcon Eyes DVR-240D кольцевой светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: VBR-277

Falcon Eyes DVR-240D – надежный источник постоянного света. За счет новейшей современной конструкции обеспечивает существенную экономию энергии. Предназначен для профессиональных фотографов и видеографов, подходит для любителей, кто увлекается фото- и видеосъемкой. Используется для освещения портретов, ювелирных изделий, а также может применяться при видеосъемке группы людей.

Работает с двумя литий-ионными батареями Sony NP-F750 или с 12 батареями формата AA, а также от переменного тока через адаптер.

Описание

Характеристики:

  • светодиоды – 240
  • мощность – 14,8 Вт
  • управление мощностью – плавная регулировка яркости
  • цветовая температура – 5500-6500 К
  • напряжение – 110-250 В переменного тока, 50/60 Гц 7,4 В постоянного тока х 2 литий-ионные батареи 1,5 В постоянного тока х 12 батарей формата AA / 1,2 В постоянного тока х 12 батарей формата AA
  • диаметр – 205 х 75
  • вес, кг – 0,8
  • диаметр центрального отверстия, мм –  102 мм
  • ведущее число – F4,05 (0,5 м),  F2,07 (1 м), F1,07 (2 м)
  • освещенность (люксы) – 3600 (0,5 м), 1000 (1 м), 260 (2 м)

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