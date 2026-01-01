Falcon Eyes DVR-240D кольцевой светодиодный осветитель

Артикул: VBR-277

Falcon Eyes DVR-240D – надежный источник постоянного света. За счет новейшей современной конструкции обеспечивает существенную экономию энергии. Предназначен для профессиональных фотографов и видеографов, подходит для любителей, кто увлекается фото- и видеосъемкой. Используется для освещения портретов, ювелирных изделий, а также может применяться при видеосъемке группы людей.

Работает с двумя литий-ионными батареями Sony NP-F750 или с 12 батареями формата AA, а также от переменного тока через адаптер.