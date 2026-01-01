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Falcon Eyes FEL-1900 ST.0 стойка-тренога
Falcon Eyes FEL-1900 ST.0 стойка-тренога
Falcon Eyes FEL-1900 ST.0 стойка-тренога
Falcon Eyes FEL-1900 ST.0 стойка-тренога
Falcon Eyes FEL-1900 ST.0 стойка-тренога

Falcon Eyes FEL-1900 ST.0 стойка-тренога

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3389

Стальная стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1900 ST.0 с шаровой мини-головой.

Предназначена для фото- и видеооборудования весом до 3 кг, максимальная высота - 190 см, в сложенном состоянии - 66 см. Оборудована пружинным амортизатором, имеет 3 секции. Вес - 1,2 кг. Крепежная  резьба - 1/4".


Описание

Максимальная рабочая высота - 190 см, минимальная - 67 см. На верхней секции предусмотрен несъемный адаптер 5/8" с винтом 1/4".

Стойка изготовлена из стали, винтовые зажимы из алюминиевого сплава.

Пониженный центр тяжести минимизирует риск опрокидывания, а пружинный амортизатор предохраняет установленное оборудование от повреждения при непреднамеренном, слишком быстром сложении секций (например, при ослаблении винтового зажима).

Характеристики:

  • максимальная высота, см - 190
  • минимальная высота, см - 67
  • длина в сложенном состоянии, см - 66
  • размах треноги (s), см - 70
  • максимальная нагрузка, кг - 3
  • количество секций - 3
  • амортизатор - пружина
  • тип фиксации секций - винтовые зажимы-хомуты
  • диаметр ножек, мм - 16
  • диаметр секций, мм - 16, 19, 22
  • крепежный адаптер - 5/8" (винт 1/4")
  • шаровая мини-голова - есть
  • материал секций и ножек - сталь
  • материал фиксаторов - алюминиевый сплав
  • материал рукояток - поликарбонат
  • материал крестовин - поликарбонат
  • вес, кг - 1,2

Комплектация

  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1900ST.0.
  • Адаптер 5/8" с винтами 1/4".
  • Шаровая мини-голова 1/4".
  • Руководство по эксплуатации.

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