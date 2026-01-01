Falcon Eyes FEL-1900 ST.0 стойка-тренога

Максимальная рабочая высота - 190 см, минимальная - 67 см. На верхней секции предусмотрен несъемный адаптер 5/8" с винтом 1/4".
Стойка изготовлена из стали, винтовые зажимы из алюминиевого сплава.
Пониженный центр тяжести минимизирует риск опрокидывания, а пружинный амортизатор предохраняет установленное оборудование от повреждения при непреднамеренном, слишком быстром сложении секций (например, при ослаблении винтового зажима).
Характеристики:
- максимальная высота, см - 190
- минимальная высота, см - 67
- длина в сложенном состоянии, см - 66
- размах треноги (s), см - 70
- максимальная нагрузка, кг - 3
- количество секций - 3
- амортизатор - пружина
- тип фиксации секций - винтовые зажимы-хомуты
- диаметр ножек, мм - 16
- диаметр секций, мм - 16, 19, 22
- крепежный адаптер - 5/8" (винт 1/4")
- шаровая мини-голова - есть
- материал секций и ножек - сталь
- материал фиксаторов - алюминиевый сплав
- материал рукояток - поликарбонат
- материал крестовин - поликарбонат
- вес, кг - 1,2