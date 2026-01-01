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Fotokvant V-10 перекладина-зажим 1 м для крепления фона

Fotokvant V-10 перекладина-зажим 1 м для крепления фона

Fotokvant
Артикул: NVF-2264

Fotokvant V-10 (2003-1) – зажим предназначен для фиксации фотофона.

Длина зажима – 1 м. Отвес устанавливается на стандартную стойку с помощью крепления Fotokvant (2004-1). Есть возможность закрепить на стене, предусмотрены отверстия по краям планки.

Описание

Fotokvant V-10 перекладина-зажим 1 м для крепления фона

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