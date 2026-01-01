Fotokvant V-10 перекладина-зажим 1 м для крепления фона

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant V-10 (2003-1) – зажим предназначен для фиксации фотофона.
Длина зажима – 1 м. Отвес устанавливается на стандартную стойку с помощью крепления Fotokvant (2004-1). Есть возможность закрепить на стене, предусмотрены отверстия по краям планки.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Fotokvant (2004-1) – зажимное крепление, предназначено для установки перекладин Fotokvant V-07 (2003-07) и Fotokvant V-10 (2003-1) на стойку.
Ella Bella FADELESS CLASSIC DOTS BL AND WHT – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х1500 см. Расцветка – белый горошек.
Kupo Background baby hook KP-KS05 – надежный крюк для фонов.
С черным антибликовым покрытием Kupo KP-KS05 Background Baby Hook для установки комплекта держателей для бумажного фона с системой скручивания на стандартные стойки. Он крепится к верхнему колену стойки через 16 мм (5/8”) штифт. Кроме того крючок совместим с трубками размером 19-25 мм, используемыми как ось при установке рулона бумажного фона. Комплект из 2-х штук.