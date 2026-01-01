Fotokvant F-400 SS универсальный комплект света с двумя софтбоксами

Артикул: NVF-9204

Fotokvant F-400 SS – универсальный комплект студийного света с двумя софтбоксами.

Комплект импульсного света на базе двух вспышек FST F-400 мощностью 400 Дж каждая и радиосинхронизатора Fotokvant WT4-35. В комплект входят также два софтбокса Fotokvant SB-6090BW в качестве модификаторов света.

Для крепления и размещения оборудования предусмотрены две студийные стойки 2,5 метра.



