Fotokvant F-400 SS универсальный комплект света с двумя софтбоксами

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.
Импульсный осветитель FST F-400 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.
- ведущее число – 65
- время зарядки, с – 0,5–1,5
- напряжение синхронизации – постоянное 5 В
- цветовая температура, К – 5600 +-100
- пилотная лампа, Вт – 150
- индикация зарядки – звуковая
- регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32
- регулировка пилотной лампы – 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
- синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
- запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
- напряжение, Гц – ~220-250 В, 50 Гц
- охлаждение – естественное
Радиосинхронизатор Fotokvant WT4-35 предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Canon/Nikon.
Легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д.
Технические характеристики стойки:
- высота максимальная, см – 242
- высота минимальная, см – 107
- высота в сложенном состоянии, см – 90
- максимальный диаметр трубы, мм – 29
- вес, г – 1810
- нагрузка, кг – до 5