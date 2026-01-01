Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI

Описание

Вспышка оснащена стандартными режимами: TTL/ручной и стробоскоп (мульти) и HSS режим высокоскоростной синхронизации с выдержками до 1/8000 сек. В режиме TTL возможна регулировка мощности в пределах +- 3-х ступеней, с шагом в 1/3 ступени. В ручном режиме регулировка мощности происходит в пределах восьми ступеней до 1/128, также с шагом в 1/3 ступени.

Godox 350 имеет встроенный радиосинхронизатор по радиоканалу 2.4GHz TTL, и вспышку можно использовать как передатчик, в качестве ведущей вспышки на камере, а остальные — как ведомые. Либо можно использовать синхронизатор Godox X1TTL. Вспышка оснащена синхронизацией по первой или второй шторке, присутствует и оптическая система синхронизации.

В аккумуляторном отсеке находится USB-порт, для обновления программного обеспечения. Основной особенностью этой модели является литий-ионный аккумулятор, который используется вместо привычных аккумуляторов и батарей (два А). Это аккумулятор сокращает время перезарядки до 1,7 сек, на полной мощности и позволяет реализовывать серийную съемку со скоростью до 90 кадров в секунду. Использование такого аккумулятора во внешней вспышке замечательное решение, позволяющее увеличить ресурс срабатываний до 500 импульсов на полной мощности. Зарядное устройство снабжено индикатором уровня заряда аккумулятора. Мы протестировали Godox 350 в условиях, для которых она (в основном) и предназначена – это заполняющая подсветка при съемке портрета на улице, в контровом освещении от солнца. Не смотря на небольшую мощность, вспышка прекрасно справляется с такой непростой задачей во всех режимах, но особенно это удается ей в режиме высокоскоростной синхронизации, когда нам удается использовать выдержку 1/1000 или 1/1250 сек. Остается отметить, что, учитывая такие факторы, как цена вспышки, её высокое качество изготовления и оснащенность, мы получаем очень интересный продукт, приобретение которого существенно расширит ваши творческие возможности.

Технические характеристики: