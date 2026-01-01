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-10 %
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI

Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI

Godox
Артикул: DAN-1049

Godox V350F Kit вспышка накамерная для FujiFilm с поддержкой протокола TTL.

Компактная, но хорошо оснащенная, внешняя вспышка, предназначена для использования с беззеркальными камерами и зеркалками начального уровня. Головка рефлектора вращается на 270 градусов по горизонтали и на 90 градусов в вертикальной плоскости. Ведущее число – 36 при ISO 100, рефлектор зуммируется в диапазоне 24 – 105 мм фокусного расстояния, дополнительный встроенный рассеиватель расширит фокусное расстояние до 14 мм.

Описание

Вспышка оснащена стандартными режимами: TTL/ручной и стробоскоп (мульти) и HSS режим высокоскоростной синхронизации с выдержками до 1/8000 сек. В режиме TTL возможна регулировка мощности в пределах +- 3-х ступеней, с шагом в 1/3 ступени. В ручном режиме регулировка мощности происходит в пределах восьми ступеней до 1/128, также с шагом в 1/3 ступени.

Godox 350 имеет встроенный радиосинхронизатор по радиоканалу 2.4GHz TTL, и вспышку можно использовать как передатчик, в качестве ведущей вспышки на камере, а остальные — как ведомые. Либо можно использовать синхронизатор Godox X1TTL. Вспышка оснащена синхронизацией по первой или второй шторке, присутствует и оптическая система синхронизации.

В аккумуляторном отсеке находится USB-порт, для обновления программного обеспечения. Основной особенностью этой модели является литий-ионный аккумулятор, который используется вместо привычных аккумуляторов и батарей (два А). Это аккумулятор сокращает время перезарядки до 1,7 сек, на полной мощности и позволяет реализовывать серийную съемку со скоростью до 90 кадров в секунду. Использование такого аккумулятора во внешней вспышке замечательное решение, позволяющее увеличить ресурс срабатываний до 500 импульсов на полной мощности. Зарядное устройство снабжено индикатором уровня заряда аккумулятора. Мы протестировали Godox 350 в условиях, для которых она (в основном) и предназначена – это заполняющая подсветка при съемке портрета на улице, в контровом освещении от солнца. Не смотря на небольшую мощность, вспышка прекрасно справляется с такой непростой задачей во всех режимах, но особенно это удается ей в режиме высокоскоростной синхронизации, когда нам удается использовать выдержку 1/1000 или 1/1250 сек. Остается отметить, что, учитывая такие факторы, как цена вспышки, её высокое качество изготовления и оснащенность, мы получаем очень интересный продукт, приобретение которого существенно расширит ваши творческие возможности.

Технические характеристики:

  • источник питания - литиевый аккумулятор Godox VB20 (7,2В/2000мАч)
  • аремя перезарядки, с - 0,1-1,7
  • кол-во импульсов на полной мощности - более 500
  • радиус передачи сигнала, м - 50
  • размеры, см – 15х6,2х8
  • вес, г – 290

Комплектация

  • Вспышка Godox V350F - 1
  • Миништатив - 1
  • Защитный чехол -1
  • Рассеиватель - 1
  • Литиево-ионный аккумулятор Godox VB20 - 1
  • Зарядное устройство - 1
  • Сетевой кабель - 1
  • Инструкция по эксплуатации - 1

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Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 4 ч

Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm.

Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-F возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).

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